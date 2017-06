Sportlich ist es für den FC Schönenwerd-Niedergösgen soeben etwas heller geworden: Am Sonntag konnten die Fans beim letzten Heimspiel der Saison – 5:1 gegen den FC Türkiyemspor aus Aarau – den Aufstieg in die 3. Liga feiern. Aber spätestens ab September wird es für Abendspiele auf dem Schönenwerder Sportplatz Feld Flutlicht brauchen. Und ob dies gewährleistet ist, liegt im Moment im Dunkeln.

250 000 Franken hat die Gemeindeversammlung im Dezember für den Ersatz der rund 50-jährigen Beleuchtungsanlage bewilligt. Doch gegen das Bauprojekt ging eine Einsprache aus dem Kreis der Anwohner ein: Ihre Hausfassaden an der Höhefeldstrasse wären in Zukunft nur noch 15 Meter von den neuen, 16 Meter hohen Beleuchtungsmasten entfernt. Ende Mai hat die Baukommission Schönenwerd die Einsprache abgewiesen. Aber jetzt hat der Einsprecher Beschwerde eingereicht. Als nächste Instanz muss das Bau- und Justizdepartement in Solothurn entscheiden.

«Alle Abendtrainings bei uns»

Beschwerdeführer ist der Architekt Mauro Hallauer. Vom September an bis Mitte Mai brauche es abends nach 19 Uhr Flutlicht, rechnet er vor. Bisher war der Trainingsplatz B am Waldrand beleuchtet. «Dort hat mich der Trainingsbetrieb nicht gestört», meint Hallauer. Aber in Zukunft könnte man auf dem Platz B abends nicht mehr trainieren.