Der Neubau, der am Dorfplatz Nummer 2 in Erlinsbach erstellt werden soll, hat nun ein Gesicht bekommen. Phalt Architekten mit Sitz in Zürich und Solothurn konnten sich mit ihrem Projekt gegen die Mitbewerber Dual Architekten (Solothurn) und Husistein & Partner (Aarau) durchsetzen und die fünfköpfige Jury im Auswahlverfahren überzeugen. Wie Petri Zimmermann-de Jager, Vorsitzende der Fachjury erklärt, hätten Phalt Architekten die Anforderung von zeitgemässer Architektur in einem historischen Kontext am besten umgesetzt.

«Es soll ein einfaches, aber kein banales Gebäude sein, welches sich mit seiner wertigen Materialisierung und klaren Ausstrahlung selbstverständlich in das geschützte Ortsbild des Dorfplatzes einfügt», so Mike Mattiello von Phalt Architekten. Die Zweiseitigkeit des Gebäudes – Dorfplatz und rückwärtiger durchgrünter Innenhof – werde durch räumlich abwechslungsreiche Grundrisse im Innenraum thematisiert. Der Lage am Dorfplatz hätten Phalt Architekten bei der Ausarbeitung der Pläne einen besonderen Stellenwert zugemessen, sagt Mattiello.

Gemäss Auftrag der Gemeinde solle der Neubau das Ortsbild von nationaler Bedeutung «positiv beeinflussen». Die Architektur am Dorfplatz sei vielfältig und nicht in jedem Fall optimal, hält Mattiello fest. Mit seiner Klarheit und Prägnanz solle das neue Gebäude, das an der Seite eines denkmalgeschützten Gebäudes und gegenüber dem Gemeindehaus zu stehen kommt, den Dorfplatz aufwerten und beruhigen.