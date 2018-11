Ein Zuhause reicht Marianna Moser nicht. Die Wisnerin pendelt jedes Jahr zwischen ihrem Haus am Südfuss des Wisenbergs und dem Wohnwagen am Strand von Podaras an der Westküste der griechischen Insel Lesbos. Trotz der finanziellen Probleme der Griechen und der prekären Situation der Geflüchteten auf der Insel, ist Lesbos für Moser die zweite Heimat. Frühling, Sommer und Herbst verbringt sie in der Wärme. «Wenn ich nach den Ferien in Griechenland wieder zurück in der Schweiz war, fühlte ich immer, dass ich nicht richtig satt geworden war», erzählt Moser.

Vor zehn Jahren hat sich Moser für ein Leben zwischen den Ländern entschieden. Damals gab sie ihren sicheren Job als Zivilstandsbeamte in Olten auf und gründete ihr eigenes Unternehmen: Die 59-Jährige organisiert Reisen auf Lesbos. Unterkunft, Verpflegung, kulturelle Erlebnisse — Moser kennt die Gegend in- und auswendig und bietet ihren Gästen eine grosse Auswahl an Aktivitäten an. Wanderungen, Koch- oder Sprachkurse, Museen oder sogar Wellness seien möglich.

«Eine unvergessliche Reise»

Die Liebe zu Griechenland flammte bei Marianna Moser vor 42 Jahren auf. Sie besuchte zusammen mit ihrer Mutter ihre Geschwister, die einige Monate auf der Insel Kreta verbrachten. «Da hat es mir den Ärmel reingenommen. Eine unvergessliche Reise.» Wann immer sie in einem anderen Land unterwegs war, habe sie sich gefragt: «Warum bin ich hier hin und nicht nach Griechenland gereist?»

Nach der Erkundung des Landes blieb Moser dann auf der Insel Lesbos hängen: «Vor 34 Jahren war ich zum ersten Mal dort und es hat mir gleich gefallen.» Auf der Insel gibt es «keine riesigen Hotelklötze, keine verschandelten Strände», schwärmt die zweifache Mutter. Besonders in ihr Herz geschlossen habe sie das kleine Dorf Tavari an der westlichen Küste von Lesbos. «Dieser Ort hat Vorzeigecharakter. Die Bewohner halten zusammen, helfen einander und engagieren sich», berichtet Moser, die fliessend Griechisch spricht.

Der Arzt behandle seine Patienten kostenlos, die meisten Familien seien Selbstversorger. «Da könnten wir uns alle eine Scheibe davon abschneiden», sagt Moser und spricht damit die finanzielle Situation des gesamten Landes Griechenland sowie die sozialen Schwierigkeiten auf der Insel Lesbos an.

«Das ist eine Schande für Europa»