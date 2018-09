Am Montag werden zehn Lernende von der Schenker Storen AG in Schönenwerd zum ersten Mal die zwölf Objektträger im neuen Ausbildungszentrum bearbeiten. Für den Laien sehen diese Objektträger aus wie freistehende Fensterrahmen, und genau das sind sie auch. Hier wird künftig geübt, bevor die Lernenden an Fenster und Storen von Kunden herangelassen werden. Laut Mark Gehrig, Leiter Ausbildung Schenker Storen AG, wurden die Ausbauarbeiten von eigenen Ausbildungsteam erledigt, denn diese hätten die nötigen Kompetenzen: «Wir haben schliesslich hier Fachleute wie Schreiner oder Sanitärinstallateure, die sich erst später zum Storenmonteur haben ausbilden lassen», erklärt er.

Ansprüche höher geworden

Bei der Besichtigung ebenfalls anwesend war Peter Hodel, Gemeindepräsident von Schönenwerd. Er betonte: «Für uns ist Schenker der grösste Arbeitgeber und wir pflegen eine sehr gute Zusammenarbeit.» Er bedankte sich im Weiteren direkt beim CEO für die Investition. Dieser, es ist Helmut Jehle, hörte es gerne und bestätigte: «Für uns ist es zentral, attraktive Ausbildungsplätze anzubieten. Eine Lehrstelle muss heute vor allem eines sein: attraktiv. Die Jungen stellen andere Ansprüche und wir investieren gerne in den Nachwuchs.» Markus Glauser, Berufsinspektor beim solothurnischen Amt für Berufsbildung, meinte: «Es ist sehr gut, dass es Firmen gibt, die nicht nur in sich selbst investieren, sondern in die ganze Region.»

Das international aufgestellte Schönenwerder Unternehmen verdoppelte mit dem Ausbau das Volumen seines Ausbildungszentrums von 460 auf 880 m2. Länger als zwei Monate dauerten die Arbeiten, wobei vor allem das Untergeschoss massiv ausgebaut wurde. Künftig können hier laut internen Angaben 30 Lehrlinge gleichzeitig ausgebildet werden. Vor dem Ausbau waren es lediglich 15. Die neuen Räume werden zudem für überbetriebliche Kurse, Weiterbildungen, Schulung der Projekt- und Serviceleiter sowie für die Instruktion neuer Mitarbeiter eingesetzt.

«Polymonteur» gibt es nicht mehr

Es tut sich auch immer wieder etwas in der Bezeichnung der Berufe selbst. Während die Berufsbezeichnung «Polymonteur» nach einiger Zeit zugunsten des Storenmonteurs wieder abgeschafft wurde, heisst der zuständige Berufsverband mit Sitz in Uzwil SG aber nach wie vor «Polybau». In Zusammenarbeit mit dem Verband sind in Schönenwerd auch externe Lehrlinge in Ausbildung. Gegenwärtig werden allein in Schönenwerd 32 Lehrlinge ausgebildet.

Zur Schenker-Storen-Gruppe gehört zudem das Unternehmen Ehret, das auf Aluminium-Läden spezialisiert ist. Die Schenker-Storen-Gruppe hat insgesamt 760 Mitarbeiter und zusätzlich etwa 120 Temporäre zum Ausgleich der Spitzenzeiten, wovon rund 450 in Schönenwerd arbeiten.

Schenker Storen AG bietet jedes Jahr folgende Berufsausbildungen an: Storenmonteur/in EFZ/EBA, Anlage- und Apparatebauer/in EFZ, Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ, Kaufmann/Kauffrau Profil E sowie Logistiker/in EFZ.