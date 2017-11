Wer hat nicht auch schon ein Versprechen gegeben und hat dies später nicht eingehalten? Das gehört wohl zur menschlichen Spezies, seit es sie gibt. Kein Wunder also, dass auch im 19. Jahrhundert die Gebrüder Grimm den Froschkönig in ihre Sammlung der Kinder- und Hausmärchen aufnahmen. Der Beginn der Geschichte ist schnell erzählt: Die aufmüpfige, eingebildete Prinzessin Sophia soll verheiratet werden. Die ganze Königsfamilie erwartet den potenziellen Bräutigam, den benachbarten König Richard, um die Vermählung zu besiegeln. Doch dagegen hat die grosse Zauberin Medusa etwas einzuwenden, viel lieber sähe sie sich als Frau des jungen Königs. So wird Richard Opfer ihrer Zauberkraft und wird auf dem Weg zu seiner Braut in den Schlossbrunnen geworfen, verzaubert um fortan sein Leben als Frosch zu fristen. Nur ein Kuss einer wahren Prinzessin kann ihn aus seiner misslichen Lage erlösen. Glücklicherweise fällt die goldene Kugel von Prinzessin Sophia just in diesen Brunnen und der Frosch gibt die Kugel nur für ein ganz besonderes Versprechen frei... .

In der Folge werden einige Hürden zu bezwingen und Klippen zu umschiffen sein, bis es zu einer märchenhaften Auflösung kommen kann.