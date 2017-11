So besitzt das Stück mehr Tiefgang, als man es von einem klassischen Schwank erwartet. Zudem wurde dieses Theater noch nie so gezeigt: Die Dialektbearbeitung von Enrico Maurer wird in Däniken uraufgeführt. Das Original stammt von Ulla Kling. Ausgewählt hat es die vereinseigene Stückwahlkommission. Sie ist ein Beispiel für die vielen Arbeiten, die neben dem Schauspielern noch anstehen. Deshalb besteht der Verein längst nicht nur aus den Darstellern: Requisiten müssen organisiert werden, Licht und Ton sollen stimmen. Der Vorverkauf muss rechtzeitig starten und die Programmhefte sollten ebenfalls pünktlich bereitliegen. Dieses Jahr neu dabei ist Aline Désirée Thommen. Zwar ist es das erste Theater mit den Theater-Lüüt für die 18-Jährige, doch sie hat schon einige Erfahrungen gesammelt: Als Kind spielte sie jeweils beim Krippenspiel mit und letztes Jahr hatte sie eine Rolle in Romeo und Julia bei den Schlossspielen Falkenstein in Niedergösgen. Sie ist selbst wenige Tage vor der Premiere überhaupt nicht nervös und sagt: «Beim Theaterspielen bin ich richtig in meinem Element.» Regisseur Grazioli führt das auf ihre Familie zurück. «Schon ihr Vater und Grossvater haben Theater gespielt», weiss er. Er scheint die Gruppe gut zu kennen und applaudiert bei gelungenen Szenen gerne mal mitten im Spiel. Als Schwierigkeit des Stückes sieht er, dass die Schauspieler einander oft unterbrechen müssen. Was im Alltag sehr einfach ist, wird auf der Bühne zur Knacknuss. Als weiteren kritischen Punkt nennt er die Pausen. «Diese sind sehr wichtig und müssen mit Laiendarstellern speziell geübt werden.»

Einer, der sicher genug Sprechpausen hat, ist der Nachbar Theo Luginbühl. Er wird von seiner Frau permanent zum Schweigen gebracht und isst schon bald nur noch still vor sich hin. Genau das sollte auch das Publikum machen: etwas Feines essen und zuschauen.