Markus von Felten, Vorsitzender der Finanzkommission der Gemeinde, stellte daraufhin die kontroverse Frage, ob man denn den Wald nicht einfach für mehrere Jahre sich selber überlassen könne, um Kosten zu sparen. «Der Wald war ja schon vor uns da und wird auch ohne unsere Pflege weiterwachsen», so von Felten.

Mit diesem Vorschlag stiess er auf vehementen Widerstand seines Namensvetters und ehemaligen Gemeinderates Markus von Felten, der an der Aufgleisung des Projekts «Forstbetrieb Niederamt» beteiligt war. «Den Wald kann man selbstverständlich nicht sich selber überlassen. Die Pflege – insbesondere diejenige der Jungbäume – ist ausserordentlich wichtig. Deshalb rate ich euch, diesen Anträgen zuzustimmen», so von Felten.

Verpflichtungskredite bewilligt

Genau das taten die Stimmberechtigten nach dem kurzen verbalen Schlagabtausch der beiden dann auch. Sie stimmten den neuen Statuten sowie dem Investitionsbeitrag über 127'500 Franken zur Bildung des Eigenkapitals des «Forstbetriebs Niederamt» und der Auflösung des aktuellen Vertrags der Forstbetriebsgemeinschaft Gösgeramt klar zu.

Zuvor war die Gemeindeversammlung in den gewohnten Bahnen verlaufen. Die drei Verpflichtungskredite für den Ersatz der Wasserleitungen in der Langmattstrasse (200'000 Franken), für den Wasserleitungsersatz in der Hornstrasse (196'000 Franken) und für die Sanierung dieser (340'000 Franken) wurden alle ohne Gegenstimme angenommen. Ebenfalls einstimmig genehmigt wurde der Vertrag zur Bildung eines Friedensrichterkreises mit der Gemeinde Kienberg ab 2018.

51'843 Franken Überschuss

Auch das Budget für das kommende Jahr gab kaum Anlass zu Diskussionen und wurde einstimmig angenommen, genauso wie der Antrag, den Steuerfuss bei 98 Prozent zu belassen.

Und das mit gutem Grund: Die Gemeinde budgetiert für da nächste Jahr einen Ertragsüberschuss von 51'843 Franken bei Ausgaben in der Höhe von 13'189 837 Franken. «Es freut mich natürlich, dass ich ein so tolles Budget präsentieren kann», sagte Hans Jörg Müller, der für das Ressort Finanzen zuständig ist. Fürs kommende Jahr sind Investitionen in der Höhe von 2,139 Millionen Franken geplant. Die grössten Posten sind dabei die Sanierung des Sportplatzes Breite (564'000 Franken) und das dazugehörige Klubhaus (426'000 Franken) sowie die drei Projekte für die neuen Wasserleitungen und die Strassensanierung.