«Wenn ich jemandem in die Augen schaue, erfahre ich so viel», sagt die Kunstmalerin Jeannette Lerch. In ihrer Galerie Darkoum in Lostorf hängen rund zwei Dutzend Bilder, die sie neu gemalt hat. Spatzen, Paradiesvögel, Möwen, Hühner, Gorillas, Hunde und ein Stier blicken den Besucher direkt an.