Tele M1

Dulliken Vier wertvolle Vögel aus Voliere geklaut – der Besitzer vermisst seine tierischen Freunde In Dulliken wurden zwei Graupapageien und zwei Rosakakadus aus einer Voliere gestohlen. Nun äussert sich der Besitzer der seltenen Tiere zum Diebstahl.

Es muss ein Vogelkenner gewesen sein, der in einer Voliere in Dulliken vor einigen Tagen vier wertvolle Vögel geklaut hat. Zwei Papageien und zwei Kakadus haben der oder de Täter mitgenommen. Besitzer Jetmir Spahiu vermisst seine tierischen Freunde, wie er gegenüber Tele M1 sagt: «Ich bin wirklich sehr traurig für die Vögel. Sie sind wie kleine Kinder. Den Graupapagei habe ich als Baby aufgezogen.»

Die Suche gibt Spahiu aber noch nicht auf. «Ich schaue täglich auf Tutti und Anibis.ch, ob jemand meine Vögel verkauft. Ich gehe sicher auch an die Vogelbörse in Langenthal.» Diese sei schliesslich in der Nähe seines Wohnorts. Rund ein Viertel aller gehandelten Vögel weltweit werden in illegalem Rahmen ge- und verkauft. (bey)