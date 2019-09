Samstagmittag, an der Aare in Winznau. Ein etwas strenger Geruch steigt einem in die Nase. Im Schachen riecht es oft so. Denn hier befindet sich eine Abwasserreinigungsanlage (ARA). Zehn Jahre hat ihre Betreiberin, der Zweckverband Abwasserregion Olten in die Planung der neuen Anlage investiert. Fünf Jahre dauerte der Umbau, der 25 Millionen Franken kostete. Am Samstag war der Tag der offenen Tür.

Jede halbe Stunde findet ein Rundgang über das 53'000 Quadratmeter grosse Gelände statt. Das Abwasser durchläuft in der ARA drei Reinigungsstufen, bis es in die Aare fliesst: eine mechanische, eine biologische und eine chemische. Das Wasser aus den Gemeinden Dulliken, Hägendorf, Hauenstein-Ifenthal, Kappel, Lostorf, Olten, Rickenbach, Rohr, Starrkirch-Wil, Stüsslingen, Trimbach, Wangen und Winznau fliesst in die ARA. Sie reinigt neun Millionen Kubikmeter Abwasser pro Jahr. 60'000 Einwohner verursachen es. Fünf Mitarbeiter betreuen die Anlage. Einer davon leistet rund um die Uhr Pikett.

Die Pumpe für schönes Wetter arbeitet

Der Rundgang startet bei den Hauptsammelkanälen. Sie sammeln das Abwasser. Es besteht nicht nur aus Abwasser aus dem Haushalt. Auch das Wasser, das von Hausvorplätzen oder Dächern in die Kanalisation fliesst, kommt dort zusammen. Ein erster, grober Rechen schützt das nachfolgende Pumpwerk von angeschwemmten, sperrigen Teilen. Sogenannte Schneckenpumpen transportieren das Wasser dann zum Feinrechen. «Bei trockenem Wetter ist die Trockenwetterpumpe im Einsatz. Bei Regen die zwei Regenpumpen», erklärt Michael Leber, stellvertretender Klärmeister auf dem Rundgang. Derzeit arbeitet die Pumpe für trockenes Wetter. Der Feinrechen filtert alle Feststoffe, die grösser sind als sechs Millimeter. Etwa Tampons, Feuchttücher oder Unterhosen. Alle gefilterten Feststoffe werden dann zusammengepresst und verbrannt.