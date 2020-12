Dieser Roboter befreit Räume mittels UVC-Licht von Coronaviren

Rund 25 Jahre arbeitete Stefan Meier in der Veranstaltungstechnik. Die Eventbranche aber litt stark in den vergangenen Monaten und wurde durch Verbote und Beschränkungen praktisch zum Stillstand gebracht. Doch Meier entwickelte eine Idee für ein neues Einzelunternehmen, als er neben anderen Geräten auf die Desinfektionsroboter aufmerksam wurde. «Diese werden der Klasse von Servicerobotern zugeordnet», schreibt Meier in einer Medienmitteilung.

Daraus ist zu entnehmen, dass er mit der «ROBO Meier GmbH», in Neugründung und mit Sitz in Trimbach, die Schweizer Vertretung für die sogenannten «Cobots» der Firma Warrington aus England übernimmt. Das Prinzip des maschinellen Helfers: Programmiert und ferngesteuert bewegt sich die Maschine auf Rädern durch Raum und Zeit.

Auf allen Seiten mit starken UVC-Leuchtröhren ausgestattet, nimmt sie den Kampf auf gegen Viren, Bakterien und Mikroorganismen aller Art. Ab dem ersten Januar 2021 will Meier mit dem Verkauf von diesen Robotern loslegen.

Mit Licht gegen unterschiedlichste Viren

Das UVC-Licht ist ein kurzwelliges und energiereiches Licht. Es tötet Viren oder Bakterien auf Oberflächen, in der Luft oder im Wasser. «Seine Wirkung ist schon mehr als hundert Jahre bekannt», erklärt Meier. UV-Strahlung wird unter anderem zur Keimabtötung im Trinkwasser, zu therapeutischen Zwecken in der Wellnessbranche oder zum Aushärten von Leimen genutzt.

Für die menschliche Haut und vor allem für die Netzhaut der Augen, stellt die Strahlung aber eine Gefahr dar. Darum eignet sich der Roboter nicht für Haushalte und andere private Gemächer. Im Werbevideo der Firma Warrington steuert sich der mit Display und Android-Software ausgerüstete Apparat mithilfe von Sensoren durch Konferenzräume, Hotelflure, Gastroküchen und Grossraumbüros. Das Licht flutet Wände und Einrichtung. Danach sind laut Hersteller 99,9 Prozent der Viren und Bakterien eliminiert.