Dullikens Gemeindepräsident Walter Rhiner findet es «grundsätzlich positiv, dass gebaut wird und qualitativ hochwertige Gebäude entstehen». Gerade Eigentumswohnungen seien rar in der Gemeinde. Jedoch könne er gut verstehen, dass sich die Anwohner an der Hardstrasse nicht über die Bauprojekte freuen: «Da es sich jedoch um Parzellen in einer Bauzone handelt, darf dort gemäss der geltenden Zonierung gebaut werden.»

Die Überbauung soll aus sechs Mehrfamilienhäusern bestehen, in denen 30 Mietwohnungen untergebracht sind. Medico: «Das Projekt beabsichtigt eine passende Eingliederung in die Siedlung. Deshalb beruht es auf einer ausführlichen Analyse der Umgebung.» Es sei eine Herausforderung gewesen, einen Kompromiss zwischen Urbanität und Dorfcharakter zu finden.

Dass gleich gegenüber ebenfalls eine Überbauung geplant ist, sieht Herger gelassen: «Wir sehen darin keine direkte Konkurrenz. Denn wir bieten Eigentumswohnungen in gehobenem Ausbaustandard an, das andere Projekt sieht hingegen Mietwohnungen vor.»

Gleich 43 neue Wohnungen entstehen bis 2020 an der Hardstrasse in Dulliken. Die beiden Bauprojekte liegen gleich gegenüber voneinander. Die Lage — unweit von Bahnhof und Dorfzentrum — scheint ideal zu sein.

Mit den beiden Überbauungen erhält Dulliken gleich über 40 neue Wohnungen. Rhiner sieht in den Projekten von Angebot und Lage her eine «gute Ergänzung zum bisherigen Wohnmarkt». Denn: «In der Vergangenheit gab es immer wieder Leute, vor allem Junge, die keine Wohnung gefunden haben in Dulliken», so der Gemeindepräsident.

Die Gemeinde wolle aber nur moderaten Zuwachs an Einwohnern. So hofft Rhiner, «dass in die neuen Wohnungen auch Leute einziehen, die sich im Dorf engagieren wollen und längerfristig bleiben».