Lou Vonesch öffnet die Glastür und entschuldigt sich lachend: «Ich hatte vorher zwei Kinder hier, die mir den ganzen Laden auf den Kopf gestellt haben.» Aber das gehöre halt dazu und mache ihr nichts aus. Ihr Laden – das ist der Kinderschuhladen «Looshoos» im Trimbacher Dorfzentrum, den sie im Juni eröffnet hat.

Eröffnet ist allerdings nicht ganz der richtige Begriff. Sie hat das Geschäft, das vorher «Zwergli» hiess und näher zu Olten angesiedelt war, von Brigitta Apolloner übernommen und umgetauft. Der neue Name leitet sich von ihrem Vornamen Lou und dem englischen Wort «shoes» ab. «Weil der Spezialist meinte, ‹Loushoes› sei marketingtechnisch nicht so ideal, wurde ‹Looshoos› daraus», erklärt die Hägendörferin. Das «Zwergli» wurde im Dezember 2017 geschlossen und da hat sich Vonesch spontan bereit erklärt, den Laden weiterzuführen. «Es war eine Bauchentscheidung», sagt sie rückblickend.

Dass ein neuer Name und ein neuer Standort her müssen, war für sie klar: «Die Verwechslungsgefahr war zu gross. ‹Zwergli› könnte auch eine Kita sein. Zudem stand das Ladenlokal nicht zur Verfügung, da es der vorherigen Ladenbesitzerin gehört.» Da man den Laden in Trimbach kenne, erschien es Vonesch logisch, im Dorf zu bleiben. Gefunden hat sie ihren neuen Standort in einer ihr bekannten Location: Dem Radio/TV-Geschäft Vonesch, welches lange in Besitz der besagten Familie war. In dieser Filiale hat sie sich eine Ecke eingerichtet, in welcher sie Schuhe in den Grössen 18 bis 39 verkauft. Es ist also quasi ein Shop in einem Shop.

Vieles dreht sich um Schuhe

Dass sie ihr Geschäft mit einem anderen Betreiber teilt, erachtet sie nicht als Nachteil: «So können wir die Infrastruktur teilen und Synergien nutzen.»

Bei der Unternehmerin drehte sich schon vor der Ladenübernahme vieles um Schuhe: «Mir war es schon immer wichtig, gute Schuhe anzuziehen. Denn unsere Füsse tragen uns ein Leben lang», weiss die 40-Jährige, die vor der Übernahme sowohl im Ein- als auch im Verkauf tätig war. «Ich spürte, dass es Zeit für eine Veränderung wurde. Ausserdem kann ich hier alles machen: Einkauf, Verkauf, Marketing», sagt sie. «Und das Wichtigste ist, dass ich hier mein eigenes Ding durchziehen kann.»