Der neue Film, den die Kroaten-Mission am kommenden Sonntag in der katholischen Kirche in Dulliken zeigt, wirft hohe Wellen. Darin geht es um den kroatischen Kardinal Alojzije Stepinac. Kritiker werfen dem Geistlichen vor, im Zweiten Weltkrieg an der Ermordung hunderttausender Menschen beteiligt gewesen zu sein. Seine Anhänger hingegen warten seit seiner Seligsprechung 1998 darauf, dass der Papst ihn heiligspricht.

Wieslaw Reglinski, Pfarrer und Leiter des Pastoralraums Niederamt, musste am Mittwoch mehrere Telefonanrufe entgehen nehmen. «Die Leute waren etwas beunruhigt», sagt er auf Anfrage dieser Zeitung. Reglinski war informiert über den geplanten Anlass. «Die Sonntagsmesse der Kroaten findet jede Woche statt. Es kommen jeweils rund 400 Leute aus der ganzen Region.» Der Film werde im Saal des Pfarreizentrums gezeigt — «nicht in der Kirche selbst».

Dass die Meinungen über den kroatischen Kardinal Stepinac auseinandergingen, könne er verstehen. Aber: «Ich weiss, dass der Vatikan kaum Fehler bei Seligsprechungen macht», sagt Reglinski. Er habe selbst mehrere Jahre im Vatikan verbracht und Einsicht in deren Prozesse erhalten. «Die Leben derer, die für eine Seligsprechung infrage kommen, werden komplett durchleuchtet.» Es könne also nicht sein, dass man bei Kardinal Stepinac etwas übersehen habe. Er erhoffe sich nach der Filmvorführung am Sonntag eine angeregte Diskussion unter den Gästen.

«Synode übt keine Zensur aus»

Reglinski sagt, er habe den Film selbst noch nicht gesehen. Er sei aber im Pfarrblatt von Gaetano Serrago von der römisch-katholischen Synode des Kantons Solothurn empfohlen worden. Dieser bestätigt auf Anfrage die Beteiligung der Synode am Film über Stepinac: «Die Kroaten-Mission hat vor etwa zwei Jahren ein Gesuch bei uns eingereicht und gefragt, ob sich die Synode an den Kosten für den Film beteiligt. Der Rat hat beschlossen, einen Teil der Kosten zu übernehmen», sagt der Zuständige für die anderssprachigen Missionen der Synode. Für solche Projekte würden für gewöhnlich «kleinere Beiträge von 4000 bis 5000 Franken» gesprochen werden.

Der Synode sei der Inhalt des Films kurz vorgestellt worden. Serrago: «Wir wussten, worum es geht.» Das Drehbuch habe man aber nicht gelesen. Denn: «Wir wissen, dass die kroatischen Gläubigen diesen Kardinal verehren und dass für sie der Glaube im Zentrum steht», sagt der Oltner. Die Synode «übt keine Zensur aus». «Für uns hat der Film keinerlei politischen Hintergrund», betont Serrago. Vielmehr würde dieser Film aufgrund des Glaubens unterstützt werden. Er selbst könne nicht beurteilen, ob es sich bei dem Werk um Propaganda handle. Das stehe ihm nicht zu.