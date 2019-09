Flavia Schürmann steht ein wenig verlegen vor der Kamera. Trotzdem weiss sie, wie sie sich ablichten lassen will. «Als Seelsorgerin verstehe ich mich als öffentliche Figur», erklärt sie später im Gespräch. Sie will als Gesprächspartnerin der Niederämter wahrgenommen werden, deren Freuden und Sorgen kennen und wenn nötig eine Unterstützung sein. «Bei dieser Aufgabe gibt es mir Mut und Kraft zu wissen, dass Gott mir beisteht.»

Für die 30-jährige Seelsorgerin aus Kestenholz war schon als Kind das Erleben der Gemeinschaft und Religion wichtig: Sie war bei der pfarreinahen Gruppe Jungwacht und Blauring und als Ministrantin aktiv. Sie war besonders beeindruckt vom Pfarreileiter in ihrem Dorf: «Er hatte eine Familie, so habe ich es auch für mich vorstellen können, in einer Pfarrei zu arbeiten.»

Als sie dann das Theologiestudium in Luzern angefangen hatte, wusste sie zuerst nicht, auf was sie sich einlässt. «Es war blindlings ein Schuss mitten ins Schwarze», so Schürmann. Die Vielfältigkeit des Studiums gefiel ihr. Als es darum ging, einen Berufsweg einzuschlagen, musste sie sich zweimal überlegen, ob sie für die katholische Kirche arbeiten will.

Denn sie findet es schwierig, dass Frauen in der katholischen Kirche nicht die gleichen Wege offen stünden wie einem Mann: «Gewisse Sachen kann ich nicht ändern und ich war mir dessen auch bewusst, als ich Seelsorgerin wurde», meint sie fast schon fatalistisch. Heute ist sie sich sicher, dass sie den richtigen Weg eingeschlagen hat. Im alltäglichen Arbeitsleben habe sie nie das Gefühl, dass sie wegen ihres Geschlechts benachteiligt wurde.

Sie hat die Lizenz zum Taufen

Ihre erste Anstellung nach dem Studium fand sie 2014 in Däniken. Damals wurde im Niederamt gerade der Pastoralraum eingerichtet. «Es herrschte Aufbruchsstimmung und ich fand es spannend, zu sehen, wie man die Kirche gestalten kann und dabei auch noch Ressourcen bündelt», erklärt die Theologin. Der Berufseinstieg wurde ihr durch die Unterstützung der Pfarrei erleichtert: «Für mich war alles das erste Mal.» Nach fünf Jahren wird sie nun nach Wolhusen LU wechseln. Trotz der Vorfreude über die neue Herausforderung verlässt sie das Niederamt ungern: «Ich denke, die erste Anstellung vergisst man nie.»