In ihrer jetzigen Form wurde die Dorfkirche St. Peter und Paul in Starrkirch-Wil 1671 gebaut. Sie ist der Geburtsort der christkatholischen Kirche in der Schweiz. Wann die erste Kirche in Starrkirch-Wil genau entstand, ist zwar unklar, es wird jedoch vermutet, dass deren Ursprung bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht. Erstmals erwähnt wurde sie 1036 im Dorfnamen.

«Starrchenchilchun» hiess die Gemeinde damals. Eine These besagt, dass zu dieser Zeit ein alemannischer Siedler namens Starcho als Stifter der Hofeigentümer in Starrkirch-Wil gelebt haben soll. Im selben Jahr wurde die Kirche von Starrchenchilchun vom Grafen von Lenzburg dem Stift Beromünster geschenkt. Fast 400 Jahre blieb sie in dessen Besitz. 1498 wurde das Gotteshaus weitergegeben und gehörte danach dem Kloster Schönenwerd.