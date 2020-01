Die Asche gehört neu in den Abfallsack

Ein OT-Leser meldet sich auf der Redaktion. Er heize seit 40 Jahren sein Einfamilienhaus mehrheitlich mit Holz, schreibt er. «Die ‹reine Asche› (ohne grosse Kohlenstücke) konnte ich in der gemeindeeigenen Sammelstelle in der Bauschuttmulde entsorgen.» Nun heisse es aber, dass er die Asche dem Hauskehricht mitgeben müsse. «Also wird die Asche in Zuchwil noch einmal verbrannt. Wo liegt da der Sinn?», fragt er sich.

Gabriela Beriger, Präsidentin der Umweltkommission Lostorf, bestätigt auf Anfrage die Schilderung. «Der Mann hat recht. Es kam zu einer Umstellung bei der Entsorgung von Asche.» Ein Blick in den Lostorfer Abfallkalender zeigt die Veränderung. Im neuen Abfallkalender von 2020 wird Asche explizit aufgeführt: «Nicht zu den inerten Abfällen gehören: Humose Erde (Humus), Wurzelstöcke, Asche, Metall und Kunststoffe.» Im Abfallkalender von 2019 ist die Asche noch kein Thema. Dort heisst die Rubrik lediglich «Grubengut (mineralische Abfälle)», während die gleiche Sparte 2020 als «inerte, mineralische Abfälle (Grubengut)» bezeichnet wird. Neu ist auch der Hinweis «Haushaltmenge» dazu gekommen.

Glutreste in Altpapier-Mulde zündeten fast den Werkhof an

«Eigentlich war das Einbringen von Asche in die Bauschutt-Mulde schon vorher nicht richtig, wurde aber nicht explizit so vermerkt», sagt Beriger und nennt zwei Gründe, die zur neuen Situation geführt haben. Einerseits wurde letztes Jahr von einer unbekannten Person noch nicht ausgekühlte Asche in die Bauschutt-Mulde geworfen. Glutreste flogen anschliessend durch den Wind in die nebenstehende Altpapiermulde, in der es zu motten begann. Aufmerksame Werkhofmitarbeiter entdeckten die gefährliche Entwicklung noch rechtzeitig und konnten verhindern, dass ein Feuer ausbrach.