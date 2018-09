Tra ist froh, dass der Prozess nach dem Einreichen des Baugesuchs so schnell und unkompliziert vorangegangen ist. «Das Bauunternehmen konnte bereits am Freitagmorgen damit beginnen, alle Pflanzen zu entfernen», sagt er. Der Bagger stehe auch schon bereit. Nach der traditionellen Zeremonie würden die Bauarbeiten dann richtig starten. «Die Ruhestätte wird noch dieses Jahr fertiggestellt werden.»

Für die Khmer in der Schweiz ist der Neubau eine grosse Sache. Kambodschaner aus dem Kanton Solothurn, dem Aargau, Luzern, Zürich und sogar aus Lausanne waren zu Gast in der Niederämter Gemeinde. Auch eine Frau aus Berlin, die derzeit Freunde und Familie in der Schweiz besucht, wollte den Baustart nicht verpassen: «Das ist etwas Besonderes für uns.»

Im neugebauten Haus habe es Platz für rund 500 Urnen. Das hat der Präsident ausgerechnet. Verstorbene würden hier nicht aufgebahrt oder beerdigt werden, bei den Khmer gehört die Kremation zur Tradition. Die Ruhestätte wird etwa 7 Meter hoch, 6 Meter breit und 8 Meter lang sein. Äusserlich erscheint das Haus unauffällig: Die traditionelle Bauweise mit etlichen Säulen, goldenen Verzierungen und spitzigem Dach ist nicht möglich. Die Parzelle, worauf gebaut wird, liegt in einer Kernzone. Kosten wird der Neubau rund 150'000 Franken. Tra: «Wir setzen dafür Spendengelder ein.»

Architekt Angelo Simonetto aus Oftringen hat zusammen mit dem Kulturzentrum der Khmer das Gebäude konstruiert. «Wir haben schon mehr als ein Jahr an diesem Projekt gearbeitet», sagt er. Seit Jahren interessiere er sich für die Kultur Kambodschas und sei darum in Kontakt mit dem Kulturzentrum. «Es war nicht ganz einfach, eine Bauweise zu finden, die sowohl den Khmer als auch der Gemeinde gefällt», so Simonetto. Das jetzige Projekt entspreche aber den Wünschen beider. Da der Bau mit Spendengeldern finanziert wird, erhält der Architekt nur einen symbolischen Lohn, erzählt Simonetto: «Es ist aber eine grosse Ehre für mich, dass ich an diesem Bau beteiligt sein darf.»