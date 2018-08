Die Familie Häusermann baut in Eppenberg auf insgesamt fünf Hektaren Land Zwetschgen, Kirschen, Äpfel und Birnen sowie Weizen, Gerste und Kunstwiesen an. Zudem halten sie Legehennen. Sie vermarkten ihre Produkte selbst: Am Freitag liefern sie Eier in die Briefkästen der Kunden; am Samstag bringt die «Hoftour» die restlichen Produkte in die Haushalte.

Weiter kann man in Eppenberg einen Baum mieten: Birnen- und Apfelbäume werden für jeweils 60 Franken pro Jahr vergeben. Die Pflege übernehmen die Landwirte, der Ertrag gehört dem Mieter. Derzeit sind 70 von insgesamt 1500 Bäumen vermietet. (sil)