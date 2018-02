Etwas mehr als ein Jahr lang frass sich die riesige Tunnelbohrmaschine durch den Eppenberg. Auf ihrem 2600 Meter langen Weg schob sie sich von Wöschnau her durch Schotter und Gestein in Richtung Gretzenbach. Das technisch komplexe Ungetüm mit einem Gewicht von 2400 Tonnen bohrte nicht nur einfach ein langes Loch, sondern verschalte dieses auch gleich laufend mit Fertigelementen aus Beton. Dadurch wird die nötige Stabilität des Tunnels durch die verschiedenen Gesteinsschichten gewährleistet. Je nach geologischer Beschaffenheit legte die Tunnelbohrmaschine auf diese Weise bis zu 20 Meter am Tag zurück.

Ende 2017 hat die Tunnelbohrmaschine das Westportal in Gretzenbach erreicht. Der Durchstich wurde am 2. Februar im Beisein von 200 Gästen gefeiert. Jetzt, da der Koloss seine Schuldigkeit getan hat, darf er die Baustelle verlassen. Bei einer Konstruktion von diesem Ausmass versteht es sich von selbst, dass dies nicht über Nacht geschieht. Zunächst rückt die Maschine zu der eigens zu diesem Zweck erstellten Zielbaugrube am Tunnelausgang in Gretzenbach vor.

Mit einer Abmessung von 24 mal 17 Meter ist diese aber viel zu klein, um die 115 Meter lange Bohrmaschine als Ganzes aufzunehmen. «Die Zielbaugrube ist genau so lang wie die einzelnen Elemente der Tunnelbohrmaschine», erklärt Remo Pinazza, Baustellenchef von der Firma Marti Tunnelbau AG, die im Auftrag der SBB als Bauherrin den Eppenbergtunnel erstellt.

Die Maschine wird daher Abschnitt für Abschnitt auseinandergenommen, angefangen mit dem Bohrkopf und Schildmantel. Dahinter verbirgt sich der Förderkreislauf mit der Stützflüssigkeit, gefolgt von der Personenschleuse und dem Tübbingerrektor für den Einbau der Betonelemente. Erst danach folgt die Förderanlage, auf der das Aushubmaterial aus dem Tunnel zur Aufbereitungsanlage abtransportiert wurde – täglich rund 4200 Tonnen.