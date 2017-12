Eine «Feuerprobe mit Herzklopfen» und «erleichterndem» Ausgang erlebte Matthias Suter an seiner ersten Gemeindeversammlung als Präsident von Däniken. Die Geschäfte, die die 112 anwesenden Stimmberechtigten verabschiedeten, wogen finanziell und personell schwer und wurden diskussions- und oppositionslos verabschiedet.

Während die Entscheidung des Bundesgerichts in Sachen Finanz- und Lastenausgleichsanteil Däniken noch offen ist, hat die Gemeindebehörde den Kampf gegen das Fahrverbot in der Ettenbergstrasse gegen Gretzenbach nun aufgegeben.

Zwischen Sommer 2018 und 2019 wird das heuer 40-jährige Gemeindehaus für 3,4 Mio. Franken totalsaniert. Im Rahmen der Gebäudesanierung entsteht auf dem Dach des Feuerwehrmagazins eine neue Photovoltaikanlage für 75'000 Franken.

Nach dem Niedergösger hat auch der Däniker Souverän die neue Vereinbarung für den Sekundarschulkreis Unteres Niederamt verabschiedet. Im Budget 2018 rechnen die Gemeindeverantwortlichen von Däniken bei gleichbleibenden Steuerfüssen mit einem Defizit von 600'000 Franken und Nettoinvestitionen von 2,315 Mio. Franken.

Abschied für 23 Personen

Für die vom Amtsperiodenwechsel und der Aufhebung zweier Kommissionen (Rechnungsprüfung sowie Gesellschaft und Gesundheit) gekennzeichnete Verabschiedungszeremonie nahm sich der Gemeindepräsident eine Stunde Zeit. Viele der 23 zurücktretenden Personen hatten sich mehrere Jahrzehnte lang in diversen Gremien in Däniken engagiert.

Einen besonderen Stellenwert inklusive Filminterview mit Alf-TV- und Däniker-Spaten-Mann Ruedi Vorburger erhielt dabei das abtretende Präsidiumsduo Gery Meier und dessen Stellvertreter Ulrich Soltermann. Der zum Abschied mit einer von Oliviero Gorza geschaffenen Däniker-Heugümper-Skulptur beschenkte Gery Meier startete seine politische Laufbahn 1977 und leitete die Gemeinde seit 2001.

Laut seinem Nachfolger Matthias Suter begleiteten 48 Gefährten Meiers Weg im Gemeinderat. «Ich wollte mich immer nur in der Gemeinde politisch engagieren, in der ich zu Hause bin», sagte Gery Meier. Nun blicke er «mit Spannung darauf, was ‹die in Däniken› nun tun».