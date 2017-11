Fast wie im Hollywood-Film «101 Dalmatiner» sieht es derzeit bei Patrizia Schefer aus. Zwar nicht gerade 101 aber doch immerhin elf kleine Dalmatiner-Welpen tapsen in ihrem Zuhause in Dulliken umher. Vier Wochen alt sind die Welpen mittlerweile und die Züchterin ist immer noch ganz aufgeregt. «Bei jedem geborenen Welpen hat man Tränen in den Augen», schildert sie die Geburt gegenüber Tele M1.

Im Disney-Klassiker «101 Dalmatiner» kämpfen 101 der schwarz gepunkteten Vierbeiner um ihr Leben. Die böse Modeschöpferin Cruella will ihnen das Fell über die Ohren ziehen und zu einem Kleidungsstück verarbeiten. Diese Gefahr droht den Dulliker Dalmatinern nicht. «Zum Glück», sagt Patrizia Schefer. Ihre Dalmatiner Wurf befinde sich an einem geschützten Ort. «Aber ich kämpfe um jeden Dalmatiner, damit es ihm gut geht», sagt sie.

Dennoch ist sie froh, dass es bei ihr nicht 101 Dalmatiner sind. Sie und Hundemama Bashira hätten auch mit den elf Rabauken schon mehr als genug um die Ohren. Auch als Züchterin sei es eine riesige Herausforderung und eine grosse Verantwortung, dass alle elf Welpen überleben.

Noch etwa acht Wochen bleiben die Welpen bei ihrem Hundemami in Dulliken. Sechs der quirligen Vierbeiner sind bereits vergeben. Für die anderen sucht Patrizia Schefer noch ein neues Zuhause. (cze)