Der Gemeinde steht eine happige Steuererhöhung bevor

59 Stimmberechtigte fanden sich am Montagabend in der Mehrzweckhalle Winznau zur Budgetgemeindeversammlung ein. Neben dem Budget, dem Finanzplan und den Investitionen im kommenden Jahr, waren eine Genehmigung der Statutenänderung der Kreisschule Mittelgösgen und der Anschluss der Winznauer Feuerwehr an die Regionalfeuerwehr Unterer Hauenstein traktandiert.

Die Teilrevision der Statuten wurde einstimmig angenommen. Genauso wurde dem Zusammenschluss der Feuerwehr mit 58 Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt. Damit folgt Winznau dem Beispiel der Gemeinde Hauenstein-Ifenthal, welche bereits einstimmig zu Gunsten des Anschlusses entschieden haben. Ausstehend ist nun lediglich das Votum der Trimbacherinnen und Trimbacher. Wisen hat sich bereits früher mit den Baselbieter Dörfern Zeglingen, Kilchberg und Rünenberg zusammengeschlossen.