«Der Garten soll helfen, die Artenvielfalt zu erhalten»

Jenseits der Schwelle beim Gartentor, in die mit Steinen die Jahreszahl «1901» eingelassen ist, beginnt ein verwunschenes Pflanzenreich. Werner Geissmann (70) führt die Besucher in seinen «Naturgarten», wie er die Anlage bezeichnet. Ein schmales Weglein führt durch dichten Bewuchs verschiedener Sträucher zu einer Art Lichtung hinter dem Haus. «Das Gras mähe ich nur zweimal im Jahr», kommentiert Geissmann den hohen Bewuchs, der allerdings vom kürzlichen Hagelschlag niedergedrückt wurde. Auch am kleinen Teich, den Geissmann anlegte, hat der Hagel seine Spuren hinterlassen. Ein Bild der Verwüstung, was Geissmann aber mit einem Schulterzucken quittiert. Die Natur ist hier sich selber überlassen.

Als der gebürtige Freiämtler vor zwölf mit seiner Partnerin einzog, faszinierte ihn sein Garten sosehr, dass er begann, ein «Gartentagebuch» zu führen. Sorgfältig notierte er alle vorhandenen Pflanzen und Tiere und fotografierte sie. Aus dieser minutiösen Arbeit ist ein Buch entstanden, das er im Selbstverlag herausgegeben hat: «Wildnis im Naturgarten» heisst das reich bebilderte Werk. «Naturschutz war mir immer ein grosses Anliegen», sagt der ehemalige Maschinenbauer. «Der Garten soll helfen, die Artenvielfalt zu bewahren.»

Daher hat er auch ein «Insektenhotel», eine Art Setzkasten mit löchrigem Holz und Astwerk, sowie ein Vogelbecken aufgestellt.