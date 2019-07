Mit einem Zischen öffnet sich die Schiebetür. Die Augen brauchen einen Moment, bis sie sich an das sonderbare Licht gewöhnt haben. Alles ist pink, knallpink. Im belüfteten und eigentlich verschlossenen Raum stehen auf beiden Seiten vierstöckige Regale. Nur eines ist derzeit besetzt: Rucola, Blattsalat und Pak Choi – verwandt mit Chinakohl – wachsen still vor sich her. Ohne Erde, ohne Sonnenlicht. Dafür mit Tiefrotblaulicht und mit Nährstoffen angereichertem Wasser.

«Wir versuchen, hier drin das perfekte Klima für die Wurzeln im Wasserbad zu schaffen», erklärt Marcel Florian. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Growcer AG. Das Start-up ist seit Februar 2019 im Gretzenbacher Industriegebiet in einem Kellerraum eingemietet.

Die Maschinen machen die Arbeit

«Robotic Urban Farming» nennt sich die Technologie, die Florians Firma entwickelt. «Robotic», weil Maschinen alle Arbeiten übernehmen. Vom Sähen über das Bewässern bis zum Ernten. «Urban», weil die Anlagen auf wenig Platz, dafür mehrstöckig konstruiert sind. Und «Farming», weil Blattgemüse, Kräuter, Sprossen oder einige Früchte so angebaut werden können.