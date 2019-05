Noch wird fleissig gebaut an der Steinengasse in Obergösgen. Bald schon sollen aber die Neubauten fertig sein. Auf dem östlichen Teil des Grundstücks entstehen ein Seniorenzentrum mit Demenzabteilung und Mehrfamilienhäuser. Die Verantwortlichen der Oase Service AG, eine Firma spezialisiert auf den Bau und Betrieb von Seniorenzentren, streben ein altersmässig durchmischtes Quartier an. Deshalb werden sowohl Alters- als auch ganz normale Wohnungen gebaut. Für beide habe man auch schon erste Interessenten, sagt Nadine Stadelmann von der Oase Service AG. Ein Pluspunkt laut Stadelmann: Wer in eine der Wohnungen einzieht, profitiert von der Infrastruktur des Seniorenzentrums. Vom Restaurant oder vom Fitnessraum etwa.

Momentan werden die Rohbauten fertiggestellt, wie der Projektverantwortliche Armin Jenny erklärt. Dann kann es mit dem Innenausbau losgehen. Am 1. April 2020 soll das Seniorenzentrum dann eröffnet werden.