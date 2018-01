Im Jahre 1916 wurde Professor Karl Moser von der Familie C.F. Bally beauftragt, das Kosthaus im Bally-Park zu planen. 1919 wurde dieses offiziell eingeweiht. Mit der Übernahme des Kosthausareals im Jahre 2012 durch die STPC Hediger & Partner AG erhielt das Kosthaus einen Besitzer, welcher sich der Geschichte und der Bedeutung bewusst ist.

Zusammen mit den Bally-Parkbesitzern – den Gemeinden Schönenwerd, Gretzenbach und Niedergösgen – arbeiten die Architekten und Ingenieure an einer neuen Lösung, mit welcher das Kosthaus-Areal wieder zum Verbindungsstück zwischen Bally-Industrie-Areal und Bally-Park wird.

In den Jahren 2012 bis 2016 wurden im Innenbereich umfangreiche Rückbauarbeiten, Renovationen, Sanierungen und neue Anlagen erstellt, welche unter anderem auch das Grundwasser und das Regenwasser in einer neuen Leitung direkt in die Aare abführen. Der ganze Kellerbereich wurde mit Betonergänzungen und SIKA-Abdichtungen gegen das Grundwasser ausgerüstet.

Die vier Zugangstüren an der Ost- und Westfassade wurden im Jahr 2017 aufwendig saniert und restauriert. Im Oktober 2016 wurde dann das Baugesuch für die Umnutzung des Kosthauses, heute als Ballyhouse bezeichnet, eingereicht. Aktuell sind noch Einsprachen hängig.

Vielseitig und nachhaltig

Am 21. November 2017 wurde dem Gemeinderat der neue Gestaltungsplan vorgestellt. Aufgrund einiger Anregungen seitens Gemeinderat wurde die Anpassung des Gestaltungsplanes verlangt. Es ist die Vision der Bauherrschaft (STPC Eitelbuss & Partners AG) und der Architekten, in Schönenwerd, im Kosthausareal angrenzend an den Bally-Park, einen Raum zu schaffen, welcher die Verbindung zwischen Bally Industrie-Areal und Bally-Park wiederherstellt.