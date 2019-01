Eigentlich sollte Mary Keey einfach in die Gesangskabine stehen und ein paar Zeilen singen, weil das für den Fotografen ein interessantes Motiv hergibt. Als sie die ersten Töne von «Heart Shaped Truth» singt, einem ihrer neusten Popsongs, verändert sich ihre Ausstrahlung. Während sie im Gespräch zwischendurch zurückhaltend wirkt, nimmt sie beim Singen mehr Platz ein, wippt mit, lässt ihre Stimme das Studio erfüllen.

Mary Keey heisst mit bürgerlichem Namen Marion Mächler, wuchs in Winznau auf und lebt mittlerweile in Olten. Im November spielte sie zum ersten Mal ein Konzert in der Braui 47Grad Nord in Winznau. «Das war eine spezielle Erfahrung», sagt Mächler lachend. «Wo heute die Braui ist, bin ich als Kind Milch im Dorflädeli einkaufen gegangen.»

Musik als Beruf und Leidenschaft

Den grösseren Teil ihres Lebensunterhalts bestreitet sie momentan noch mit dem Studio «77 Sound Studio» in der Dulliker Industrie, das sie zusammen mit dem gebürtigen Italiener Luca Fina führt. Seit der Eröffnung im Jahr 2017 lebt das Paar von Kundenaufträgen — unter anderem für Songwriting, Tonaufnahmen und die Produktion von Songs oder Videos. Die Musik ist bei den beiden also nicht nur Leidenschaft, sondern auch Beruf und hartes Geschäft.

Als sie sich 2009 kennenlernten, spielte Fina in der Rockband «Houston!». «Wir lernten uns an einem seiner Konzerte in der Schweiz kennen und beschlossen bald, gemeinsam Musik zu machen», erzählt Mächler. Das Projekt Mary Keey startete. Gemeinsam schreiben sie Songs und halten die Fäden in der Hand. Je nach Bedarf stossen weitere Musiker dazu. In den vergangenen Jahren blieb neben dem Aufbau des Studios und der gemeinsamen Ausbildung am Berklee College for Music in Boston (USA) wenig Zeit für Mary Keey. Seit Frühling 2018 arbeiten die beiden wieder intensiv an neuen Songs und Videos zusammen mit dem Ex-Sänger von «Houston!» und spielen Konzerte.

So wird Musik zur Kunst

Im Gespräch wird klar, wie gross Mächlers Leidenschaft für die Musik ist. Am meisten geniesst sie die Zusammenarbeit mit anderen Musikern. «Musik fängt vielleicht bei einer Person an, aber wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, wird es erst richtig interessant und wird wirklich zu Kunst», so Mächler. Diese Begeisterung ist es, die die beiden anspornt, immer weiter zu machen.