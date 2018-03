Denkmalgeschütztes Gebäude

Die konkursamtliche Schätzung für das Franziskushaus beläuft sich auf 3,5 Millionen Franken. Wer das Franziskushaus erwirbt, darf sich auf rund 80 Schlafzimmer, mehrere Büro- und Sitzungsräume, zwei Speisesäle, eine Aula, eine Kapelle und einen Meditationsraum freuen. Miterworben wird ebenfalls das Inventar, zu dem Möbel und Einrichtungsgegenstände gehören, die von Otto Glaus, dem Architekten des Franziskushauses, entworfen wurden.

Was ein allfälliger Käufer mit dieser doch aussergewöhnlichen Liegenschaft wird anstellen können, ist offen. Klar ist, dass bauliche Veränderungen nur eingeschränkt möglich sein werden, steht das Franziskushaus doch seit 2012 unter Denkmalschutz. Bei der Unterschutzstellung wurde die «plastische Vielfalt» des Baukörpers gewürdigt, der sich in seiner «vielgestaltigen Form» in die natürliche Umgebung einbette. Der Architekt Otto Glaus (1914-1996), der für seine Sichtbetonbauten bekannt ist, gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der schweizerischen Nachkriegsarchitektur.

Kauf für Gemeinde kein Thema

Nebst dem Franziskushaus werden am 8. Mai auch zwei nördlich daran angrenzende Grundstücke versteigert. Diese sind unbebaut und mehrheitlich mit Wald bewachsen. Durch sie führt die Zugangsstrasse zum Franziskushaus. Die Parzelle, auf der das Franziskushaus steht, befindet sich in der Wohnzone. Gemäss dem Gestaltungsplan Säliloch wäre hier die Errichtung von Neubauten zur Wohnnutzung und zur nicht störenden Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung zulässig.

Für die Gemeinde Dulliken komme ein Kauf nicht infrage, wie Gemeindepräsident Walter Rhiner auf Anfrage erklärt. Es bestehe im Moment kein Bedarf nach einer solchen Liegenschaft. Man erhoffe sich aber, das Franziskushaus würde einer sinnvollen Nutzung zugeführt, sodass hier wieder Leben aufkomme. Auf keinen Fall wolle man, dass das Franziskushaus mittel- fristig zu einer Ruine verkomme, ergänzt Rhiner.

Damit ist auch eines der Kernprobleme angesprochen: Wie lässt sich das Franziskushaus nutzen, dass genügend Erträge generiert werden, um den kostspieligen Unterhalt der Liegenschaft zu finanzieren? Auf diese schwierige Frage wird der zukünftige Eigentümer eine Antwort finden müssen.