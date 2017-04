Anlässlich seiner Sitzung vom letzten Montag befasste sich der Dulliker Gemeinderat mit der Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung in Dulliken und fällte einen wegweisenden Entscheid. Grossmehrheitlich sind die Ratsmitglieder der Auffassung, dass Dulliken als Gemeinde mit 5000 Einwohnern nicht ohne medizinische Grundversorgung bleiben darf.

Bereits letztes Jahr gewährte der Rat deshalb der Baugenossenschaft «Betreutes Wohnen im Alter» ein Hypothekardarlehen von 3 Millionen Franken, dies auch mit Blick auf die Bereitstellung des Raumangebots für eine Gruppenpraxis. Nun beschloss er, der Firma PraxaMed Center AG aus Bätterkinden einen umfassenden Auftrag für die Gründung und den Aufbau eines neuen Ärztezentrums im Zwischentrakt zwischen dem Pflegeheim «Brüggli» und dem Neubau von «Betreutes Wohnen im Alter» (BIA) zu erteilen. Hierfür sprach der Rat einen Nachtragskredit in Höhe von 183'600 Franken.

Die PraxaMed Center AG wickelt für diese Summe sämtliche Vorarbeiten wie Planung, Organisation, Ärzte- und Personalrekrutierung ab. Mit der PraxaMed Center AG konnte ein auf solche Problemstellungen spezialisiertes Unternehmen gewonnen werden, welches in den letzten Jahren in mehreren Kantonen nicht weniger als 17 Ärztezentren aufgebaut hat, welche heute allesamt sehr erfolgreich betrieben werden und für die medizinische Grundversorgung in deren Einzugsgebieten sorgen.

Neben der Übernahme der erwähnten Organisationskosten beschloss der Gemeinderat, der BIA für den Innenausbau dieses Ärztezentrums ein zu 2,5% verzinsliches, rückzahlbares Hypothekardarlehen von 300'000 Franken zu gewähren. Der Gemeinderat ist über-zeugt, dass das neue Ärztezentrum einen Standortvorteil für Dulliken bedeutet, von welchem die ganze Bevölkerung profitieren wird.