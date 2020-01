«Dann habe ich ihn gewürgt»: Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgehalten – darf man das?

«Halt, da ist ein Einbrecher», rief Romy Loosli (60), als sie in der Nacht auf Montag einen Einbrecher in ihrer Wohnung antrifft. «Ich bin gleich nachgerannt und sie hatte ihn bereits an der Jacke gepackt», erzählt ihr Ehemann Benjamin Loosli (65) gegenüber «Blick», wie er und seine Frau den Mann vor der Flucht abhalten konnten. Es sei zu einem kurzen Kampf gekommen, bevor das Trimbacher Paar den Einbrecher runterringen und festhalten konnte. Benjamin Loosli rief anschliessend gleich die Polizei.

Am Montagmorgen nimmt die Kantonspolizei in Trimbach den mutmasslichen Täter, einen 32-jährigen Kosovaren fest. Bis zu ihrer Ankunft hielt Frau Jeker den Einbrecher, der unbewaffnet war, in Schach. Im Videointerview mit «Blick» erzählt sie, der Täter habe sich gewehrt und ihr weh getan. «Dann habe ich ihn immer wieder richtig gewürgt», sagt sie. Als er ihr sagte, dass er kaum atmen könne, «habe ich ihm gesagt, er soll sich ergeben und still halten.»