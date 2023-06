Däniken/Schönenwerd «Ein in der ganzen Region bekanntes Gesicht»: Ruedi Vorburger ist mit 82 Jahren verstorben Er war das Gesicht des Lokalsenders ALF-TV und des «Däniker Spate»: Nun ist Ruedi Vorburger mit 82 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.

«Mit dem geselligen Ruedi Vorburger verliert das Arolfinger Lokalfernsehen eine prägende Figur und ein in der ganzen Region bekanntes Gesicht», heisst es auf der Facebook-Seite des Lokalfernsehsenders ALF-TV mit Studio in Schönenwerd. «Vorbi» ist am Dienstag, 27. Juni, nach kurzer schwerer Krankheit 82-jährig verstorben. Im Wochenprogramm mit Start am 6. Juli 2023 sei eine Würdigung in Form eines Querschnitts durch sein TV-Schaffen geplant, heiss es weiter.

Vorburger arbeitete seit der Gründung 1997 beim Regionalsender ehrenamtlich mit und war zuletzt Chefredaktor. Er hatte mit «Vorbis Talk im Schlosshof» eine eigene Sendung, bei der er im Laufe der Jahre mehrere Hundert Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport begrüssen konnte, darunter etwa die ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard oder Bandleader Pepe Lienhard.

Erst vor zwei Wochen lief im Programm von ALF-TV Vorbis letzter Talk mit der Solothurner Frau Landammann Brigit Wyss. Das Gespräch war am 7. Juni aufgezeichnet worden. Zudem war er häufig auf Aussenreportagen im Sendegebiet Solothurn/Aargau unterwegs.

Ruedi Vorburger 2001 im Interview mit Doris Leuthard. Video: ALF-TV

Eine prägende Figur war Vorburger auch beim «Däniker Spate» in seinem Wohnort. Er war Redaktionsleiter und der wichtige Mann des Dorfblattes: Er kümmerte sich um Abos und Inserate und schrieb Rechnungen im Auftrag der Gemeinde. Und in seiner Druckerei, der Vorburger Druckerei AG, besorgt er auch gleich Layout und Druck des «Däniker Spaten». Das beliebte Mitteilungsblatt erscheint fünfmal pro Jahr mit einer Auflage von 1700 Exemplaren.

An der GV des Aargauer Rennvereins 2019: Präsident Bruno Vogel verabschiedet mit Geschäftsführerin Beatrice Kovacs den Medienchef und Speaker Ruedi Vorburger (Mitte) . Urs Helbling

Kult war er auch als Speaker bei den Aarauer Pferderenntagen. «Wer die Aarauer Rennbahn kennt, kennt ‹Vorbi›», stellte Bruno Vogel, damaliger Präsident des Aargauischen Rennvereins klar, als Ruedi Vorburger vom Vorstand zurücktrat und zum Ehrenmitglied erkoren wurde. Im Mai 2019 moderierte er nach 22 Jahren zum letzten Mal ein Pferderennen im Aarauer Schachen. Mit seinem Rücktritt ging dort eine Ära zu Ende. (fmu/dvi)