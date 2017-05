In Dulliken ist am 2. Juli einzig der bisherige Gemeindepräsident Walter Rhiner (FDP, 57) an der Urne zu wählen. Gemeindevizepräsident Martin Wyss (SP, bisher) und Friedensrichter Martin Vogler (bisher) blieben ebenfalls ohne Gegenkandidaten, sie gelten damit aber bereits als still gewählt.