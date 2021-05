Däniken Brand in Desinfektionsmittelfirma Winoil – eine Person leicht verletzt In der Desinfektionsmittelfirma Winoil AG in Däniken hat es am Montagnachmittag gebrannt. Eine Person wurde leicht verletzt.

3 Bilder 3 Bilder TeleM1

(ldu) Die Meldung des Brandes in einem Industriegebäude in Däniken ging am Montag um 14.38 Uhr bei der Alarmzentrale der Kantonspolizei Solothurn ein. Zu Beginn wusste man nicht, was sich im brennenden Gebäude direkt an der Bahnlinie befand. Deshalb wurden diverse Feuerwehren, mehrere Patrouillen der Kantonspolizei sowie Spezialeinheiten aufgeboten.

Bilder zeigen, wie Flammen aus dem Gebäude schiessen und dunkler Rauch aufsteigt.

Bilder vom Brand ohne Ton. TeleM1

«Der Brand ist unter Kontrolle», informiert Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn nach 16 Uhr. Gemäss derzeitigem Kenntnisstand bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Eine Person wurde leicht verletzt.

Beim Brandobjekt handelt es sich um die Winoil AG, ein Spezialist für chemische Produkte und Zubehör für die Oberflächenbehandlung. Die 1939 gegründete Firma stellt auf dem 21'000 Quadratmeter grossen Gelände Reinigungsprodukte her, die von Industriebetrieben als Vorbereitung für das Lackieren gebraucht werden. Im Innern sind denn auch diverse unterschiedliche Produkte in Fässern gelagert.

Bilder aus dem Jahr 2019:

Die Winoil AG ist ein Spezialist für chemische Produkte und Zubehör für die Oberflächenbehandlung. (Archiv)

Bruno Kissling