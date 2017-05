In ihren Augen müsste nun das Gemeindepräsidium neu ausgeschrieben werden. Als Empfehlung an die CVP in Niedergösgen will sie das aber nicht verstanden wissen. Kolly: «Ich denke, Kurt Henzmann ist erfahren genug, dass er nun die richtige Entscheidung trifft.» Persönlich konnte sie noch nicht mit ihm sprechen, die Kantonalpartei würde aber Hilfe anbieten, falls dies erwünscht wäre.

Der Niedergösger Gemeindepräsident Kurt Henzmann hat seine Wiederwahl nicht geschafft, obwohl er der einzige Kandidat war. 350 Stimmen hat er am Sonntag im ersten Wahlgang erhalten, aber 386 Wahlzettel waren leer. 19 Stimmen fehlten ihm zum absoluten Mehr von 369 Stimmen. (fmu)