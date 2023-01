Lostorf/Erlinsbach Clientis Bank Aareland steigert Bruttogewinn markant Im vergangenen Jahr konnte die Bank mit je einer Filiale in Lostorf und Erlinsbach ein Wachstum in fast allen Bereichen verzeichnen.

Hansjörg Gloor, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Bank Aareland, mit dem Logo der Bank. Urs Helbling

Die Clientis Bank Aareland kann ein starkes Ergebnis vorweisen und sei in fast allen Bereichen gewachsen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Ausleihungen stiegen im Berichtsjahr um 6 Prozent auf 707,3 Millionen Franken. Bei den Kundengeldern realisierte die Bank ein starkes Wachstum von 43 Millionen Franken oder plus 6,4 Prozent. Das führt mit 4,9 Millionen Franken zu einem über 14 Prozent höheren Bruttogewinn als im Vorjahr, das ebenfalls bereits sehr gut lief.

Weil die Rückstellungen und die Zuweisungen in die Wertberichtigung höher ausfielen, weist die Bank mit Hauptsitz in Küttigen AG und Filialen in Lostorf und Erlinsbach dennoch einen geringeren Geschäftserfolg aus. Dieser beträgt rund 2 Millionen Franken und ist damit knapp 14 Prozent tiefer als im Jahr 2021. Der Jahresgewinn beträgt 1,31 Millionen Franken und übertrifft das Vorjahr um 175'000 Franken.

Hansjörg Gloor, Vorsitzender der Geschäftsleitung, lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Das ausgezeichnete Jahresergebnis belohnt unser hartes Schaffen und macht mich sehr stolz auf meine Mitarbeitenden.» Zudem bestätigte das Ergebnis «unsere Strategie, den unermüdlichen Einsatz aller Mitarbeitenden und den guten Ruf unserer Bank».

Der Zinserfolg stieg um 10 Prozent auf 8,6 Millionen Franken. Auch der Ertrag im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft legte gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozent auf 1,3 Millionen Franken zu. Der Geschäftsaufwand konnte im Rahmen des Budgets gehalten werden: Er schliesst mit 6,72 Millionen auf einem höheren Niveau ab als im Vorjahr.

Neue Vision auch visuell umgesetzt

Die überdimensionierte Pusteblume vor der Filiale in Lostorf. zvg

Im Jahr 2022 stand die Umsetzung der Ende 2021 vom Verwaltungsrat verabschiedete Vision «blühender Wohlstand im Aareland» im Fokus. Die Bank und die Mitarbeitenden richteten sich nach dem neu erarbeiteten Leitbild und den Strategiegrundsätzen aus.

Diese deckten diverse für die Bank bedeutsame Handlungsfelder ab. «Mit unserer regionalen Verwurzelung und unserem verantwortungsvollen Handeln wollen wir gemeinsam das Aareland mit soliden Finanzierungen und guten Bankdienstleistungen wirtschaftlich zum Blühen bringen», heisst es in der Mitteilung. Dabei legte man Wert auf persönliche, beständige und weitsichtige Beratungen in allen finanziellen Belangen. Visuell hat die Bank auch die Geschäftsstellen zum Blühen gebracht. Dazu wurden vor den Filialen überdimensionierte «Pusteblumen» aufgestellt.

Dank des guten Erfolgs soll auch die Dividende von 26 auf 28 Prozent steigen. Dies hat der Verwaltungsrat beantragt. Die Generalversammlung findet am 31. März um 19 Uhr im Schulzentrum Bläuen in Erlinsbach statt. (otr)