Bunte Steinschlange um das Schulhaus: Kinder bringen Farbe in den Alltag

Fleissig zeichnen, malen und färben Kinder aus Niedergösgen mit ihren Stiften Steine an. Diese reihen sie in einer langen Schlange um das Schulhaus. Damit die Kette bis zum Schulbeginn am 11. Mai so lang wird, liegt noch viel Arbeit vor ihnen.

«Es geht einfach darum, dass die Kinder etwas gestalten können, das ihnen Freude bereitet.» Das sagt Tanja Cravo. Sie hatte die Idee zum Projekt. Letzte Woche sendete auch der regionale TV-Sender Tele M1 einen Bericht über das kreative Schaffen ums Schulhaus.

Cravo sagt über ihre Idee: «Ich war inspiriert von einer Facebook-Gruppe, in der Leute Steine anmalen und sie verstecken. Der Finder postet dann jeweils ein Foto in der Gruppe.» Cravo und ihre Tochter Fiona sind ebenfalls in dieser Gruppe dabei. Als dann der Lockdown kam und man nicht mehr so oft draussen war, hätten sich die angemalten Steine auf ihrem Balkon gesammelt.