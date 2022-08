Bundesfeiertag «Bleiben wir ein Team, auch als Gesellschaft!»: Bilder und Ansprachen von 1. August-Feiern in der Region Olten und dem Niederamt Landauf, landab gab es zum Nationalfeiertag Reden und hübsche Festszenen. Wir haben einige Auszüge gesammelt.

Gemeindepräsidentin Charlotte Shah-Wuillemin. Patrick Lüthy

Wenn Sie sich heute in Schönenwerd umsehen, entdecken Sie unsere Vielfalt. Wir haben einen Ausländeranteil von fast 40 Prozent. Trotzdem können wir mehrheitlich friedlich zusammenleben. Dies ist unserer offenen Kultur zu verdanken.

Wir sind zwar manchmal skeptisch und zurückhaltend, aber kein Land der Welt geht so auf ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger ein wie wir. Was für mich in dieser Hinsicht aber sehr wichtig ist: Auch sie müssen sich anpassen, unsere Sprache lernen, unser Brauchtum und unsere Heimat respektieren.

Guten Stimmung auf dem Dorfplatz Hägendorf. Bruno Kissling

Kantonsrat Urs Huber. Hanspeter Bärtschi

Bei einer Gesellschaft gehören alle zum Team. Starke und Schwache, Wirtschaft und Angestellte, Volk und Volksvertreter, die Gesunden und die Kranken. Was unser Land stark gemacht hat, war nie der Ego-Trip von ein paar Stars, sondern die Anstrengung vieler.

Vielleicht ist das heute nicht so medientauglich, aber wenigstens mannschaftsdienlich. Bleiben wir dabei! Bleiben wir ein Team, auch als Gesellschaft! Oder wie steht es ganz am Anfang in der Bundesverfassung in der Präambel geschrieben: «Gewiss, die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.»

Zahlreiche Kinder beteiligen sich am Lampionumzug in Starrkirch - Wil. Patrick Lüthy

Regierungsrat Peter Hodel. Patrick Lüthy

Von daher spielt’s nicht so eine Rolle, ob Sie wegen des guten Wetters, der hervorragenden Wurst oder der Gedanken des Festredners heute zu dieser Feier gekommen sind. Wichtig ist, dass wir hier sind, dass wir Gemeinschaft leben, unsere Werte hochhalten, einander mit Respekt auf Augenhöhe begegnen und uns freuen, gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten, auch wenn die eine oder andere dunkle Wolke am Horizont steht und die Zukunft uns alle fordert.

Ich bin dankbar um unser Land, den Gemeinsinn unserer Einwohnerinnen und Einwohner.

Festplatz Trimbach: Musikalische Unterhaltung mit Michelle Ryser. Patrick Lüthy

Kantonsrat Daniel Probst Bruno Kissling

Meiner Meinung nach fusst der Erfolg der Schweiz auf Werten, die wir über die Jahrhunderte als Menschen im Gebiet der heutigen Schweiz gepflegt haben. Und die uns zu dem gemacht haben, was wir heute sind. Nämlich eine der glücklichsten, gesündesten und wohlhabendsten Länder der Welt.

Nur müssen wir zu unseren Werten Sorge tragen. Sie lassen sich nicht vorschreiben oder mit Gesetzen und Gerichten durchsetzen, sondern sie müssen verinnerlicht sein. Werte müssen auch immer wieder neu verhandelt werden. Nur so sind sie breit akzeptiert.

Bundesfeier in Wangen bei Olten. José R. Martinez

Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. Patrick Luethy

Es nützt uns nichts, zu beklagen, dass man in der Vergangenheit dieses oder jenes anders hätte machen sollen. Wir müssen die anstehenden Probleme – und die sind gross – jetzt lösen, damit sie in Zukunft greifen. Wir müssen Energie sparen – das ist keine Bevormundung, sondern einfach nur klug, das wissen wir seit Adolf Ogi.

Wir müssen weg von den Fossilen, das ist nicht nur wegen des Klimas gut, sondern auch wegen unserer Sicherheit und wegen der Menschenleben, die durch die Waffen zerstört werden, die mit dem Geld gekauft werden, das wir für Öl und Gas ausgeben.

1.-August-Feier in Dulliken bei der Nationalhymne. Patrick Lüthy

Kantonsrat Benjamin von Däniken. Zvg

Macht euch mal Gedanken, was ihr bei eurem letzten Spaziergang oder beim letzten Veloausflug oder bei der letzten Autofahrt in der Natur gesehen habt. Glasscherben, PET-Flaschen, Alu-Dosen, Kehrichtsäcke oder losen Kehricht, Kleider, Zigarettenstummel. Mir würde noch viel mehr einfallen.

Ich erinnere mich beispielsweise, wie ich kürzlich an der Autobahnausfahrt Egerkingen vorbeigefahren bin. Wer kennt ihn nicht, den McDonald’s-Abfall? Fast jedes Mal, wenn ich dort durchfahre, bietet sich mir dasselbe Bild.

Festplatz auf der Schützi in Olten.. Bruno Kissling

Heinz Frei, Spitzensportler. José R. Martinez

Man merkt, dass man als Sportler älter wird: Man erfährt mehr Ehrungen, aber gewinnt seltener.

Ich hab den Kopf nicht im Sand stecken lassen können; nach meinem Unfall im Alter von 20 Jahren begann die Suche nach Möglichkeiten, wie ich das Leben wieder in die eigenen Hände nehmen könnte.

Wir können stolz sein auf unser Leben in der Schweiz und was auf der Politbühne alles erreicht wurde; das gilt meiner Meinung nach auch für Menschen mit Handicap.

So wurde ich nicht Oberturner im Verein, sondern Kassier.