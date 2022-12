Budget-Gemeindeversammlung Bisher «keine unerwünschten Geldflüsse aufgetaucht»: Winznau holt Abschuss der Rechnung 2021 verspätet nach Nachdem man im Frühling Unregelmässigkeiten in der Finanzverwaltung erkannt hat und zudem der Finanzverwalter wegen Krankheit ausfiel, leistete die Verwaltung einen Sondereffort. Nun erscheint Licht am Ende des Tunnels – und es stehen personelle Wechsel an.

Bei der Neustrukturierung der Winznauer Finanzverwaltung während der letzten Jahre lief nicht alles wie am Schnürchen. Zeitweise drohte gar der Überblick verloren zu gehen; externe Hilfe musste beansprucht werden. Das ist noch immer so, von Altlasten war zuletzt die Rede.

Daniel Gubler, Gemeindepräsident Winznau. Bild: Bruno Kissling

Doch die Lage entspannt sich, wie man an der Gemeindeversammlung vom Montagabend den Worten Daniel Gublers entnehmen konnte. Der Gemeindepräsident schien sichtlich erleichtert darüber, dass die Rechnung 2021 nun zu ihrem Abschluss kommt.

Finanzverwalter kommt nicht mehr zurück

Als Chance wolle man die Situation betrachten: Personell will man so aufstellen, dass nicht mehr alles von nur einer Person abhängig ist. Gubler: «Weil unser Finanzverwalter zu hundert Prozent krankgeschrieben ist, gab es über weite Strecken keine Auskunftsperson bei den angelaufenen Pendenzen.»

Auch, dass dieser nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurückkehren wird, hat Gubler verkündet: «Das Arbeitsverhältnis wird unter Einhaltung der gesetzlichen Schutzfrist per Ende März 2023 aufgelöst. Das wurde bei einem persönlichen Gespräch von beiden Parteien so vereinbart.»

Keinen Verdacht auf «unerwünschten Geldfluss»

Doch um was geht es bei den nicht geklärten «Pendenzen» eigentlich? Diese Frage stellte an diesem Abend zwar niemand und die Rechnung für das Jahr 2021 wurde am Ende ohne Wortmeldung und mit kaum Gegenstimmen gutgeheissen. Präsentiert wurde sie durch die externe Spezialistin Monika Probst.

Gubler nutzte aber die Gelegenheit, um etwaigen Spekulationen einen Riegel zu schieben. Er sagte: «Wir wollen alle möglichen Risiken ausschliessen können und lückenlos aufklären, wie es zu den Differenzen kam. Das sind wir den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie unseren Gemeindeangestellten schuldig. Stand jetzt gibt es keine Hinweise und keinen Verdacht, dass es zu unerwünschten Geldflüssen kam.»

Der Gemeindepräsident bedankte sich in der Folge eingehend beim Gemeindepersonal, das geschlossen reagiert habe: «Es wurde Überzeit geleistet und war nicht einfach. Trotzdem kam nie Hektik auf.» Er möge darum nicht von einer Krise sprechen, vielmehr von einer ausserordentlichen Situation. Von 51 anwesenden Stimmberechtigten enthielt sich eine Person, drei legten ihr Veto ein.

Minus für 2023 erwartet

Schuldig blieb der Rat auch den Finanzplan, «das holen wir im nächsten Juni nach», so Daniel Gubler. Über die Reorganisation der Verwaltung werde man weiterhin beraten. Er blicke nun positiv in die Zukunft, bald werde zum Courant normal zurückgekehrt.

Alle Anträge gutgeheissen Ebenfalls grossmehrheitlich angenommen wurden die Statutenrevision des Zweckverbandes Abwasserregion Olten, der Ersatz einer maroden Entwässerungsleitung zum Schutz vor Hochwasser im Bereich Langgasse (125’000 Franken) und das Budget 2023 der Sozialregion Olten.

Der Ausblick auf das nächste Jahr prophezeit der Gemeindekasse trotz «mehrerer Sparrunden» ein Minus von rund 398’000 Franken; bei einem Aufwand von knapp 9 Millionen Franken. Die Steuerfüsse bleiben unangetastet; auch das Budget 2023 wurde schliesslich bei drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen deutlich angenommen.

Zum Schluss gab Gubler bekannt, dass der Gemeindeschreiber David Geering per Ende Mai 2023 aufhört. Er wird künftig für den Kanton arbeiten. Seine Stelle soll noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden.