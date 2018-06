Besonders betroffen vom Unwetter war das Gebiet um Lostorf. «Wir haben ungefähr 20 Schadenmeldungen erhalten», sagt Christoph Soland, Kommandant der Feuerwehr Lostorf-Stüsslingen-Rohr, auf Anfrage. Gegen 20 Uhr sei es losgegangen. Bei der Mehrheit der Meldungen handelte es sich um Wassereinbrüche. Schnell hatte sich der heftige Regen, der den Hagel begleitete, einen Weg in die Keller gebahnt. Aufgrund des Hagels mussten kurzzeitig auch zwei Strassen gesperrt werden, erklärt Soland. Die Feuerwehr Lostorf-Stüsslingen-Rohr stand mit rund 30 Leuten im Einsatz. Dieser dauerte ungefähr bis 2 Uhr in der Nacht.

Der Hagel hinterliess auch auf den Feldern in der Region seine Spuren. So auch bei Roman Grob, dessen Erdbeer-Pflanzungen in Lostorf in Mitleidenschaft gezogen wurden. «Der Schaden ist momentan noch schwierig abzuschätzen. Wir werden sehen, ob sich die beschädigten Pflanzen erholen werden», so der Obst- und Gemüseproduzent. Als er am Freitagmorgen den Schaden begutachtete, hingen immer noch Eisklumpen in den Schutznetzen. Und der Feldrand war auch Stunden nach dem Unwetter stellenweise noch von Hagelkörnern bedeckt. Grob kann sich nicht erinnern, jemals einen Hagelschauer wie den vom Donnerstagabend gesehen zu haben. Doch der Landwirt ist zuversichtlich. «Bei dem was da alles heruntergekommen ist, muss ich sagen, ich hätte Schlimmeres erwartet.»

Andere Betriebe hatten mehr Glück und blieben verschont. Auf dem Buechehof zwischen Lostorf und Mahren wurden keine Schäden verzeichnet, wie Sibylle Müller berichtet. «Unser Gärtner wohnt im Dorf. Er hatte einen halben Schock und rief am Abend sofort an, um nachzufragen. Dabei war bei uns weit und breit kein Hagel zu sehen.» Aus Dankbarkeit darüber, vverschont worden zu sein, zeigt sich der Buechehof jetzt solidarisch mit den betroffenen und verkauft seine Pflanzen im Hofladen deshalb zum halben Preis. (tom/chz)