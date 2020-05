Bei seiner Eröffnung vor 162 Jahren war es der längste Gebirgsdurchstich der Welt

Ein Jahr später als geplant wurde am 1. Mai 1858 der durchgängige Eisenbahnbetrieb von Basel nach Olten aufgenommen. Heute gehört der Tunnel zwischen Läufelfingen und Trimbach mit seinen rund 2,5 Kilometern Länge zu den kurzen Eisenbahntunnels. Die Alpendurchstiche haben ihn in den Schatten gestellt. Dabei war er bei seiner Eröffnung vor 162 Jahren der längste Gebirgsdurchstich der Welt.

Der Engländer Thomas Brassey (1805-1870) offerierte den Bau für 4,24 Millionen Franken, die Vollendung wurde für das Frühjahr 1857 festgelegt. Im Juli 1853 begann die Schweizerische Centralbahn als Bauherrin mit den Arbeiten an den Tunnelmündungen, am 1. Februar 1854 übernahm Brassey die Baustelle. Tausende von Arbeitern, vor allem aus Süddeutschland, waren mit dem Vortrieb beschäftigt.

Um den Ausbruch zu beschleunigen und die Tunnelröhre zu belüften, waren drei Schächte vorgesehen: Schacht 1 mit einer Tiefe von 167 Meter wurde hinter dem Dorf Hauenstein, in der Matte beim Lantel, ausgehoben. Schacht 2 oberhalb des Hofes Pulvisei, bereits auf Baselbieter Boden, musste nach 60 Metern aufgegeben werden, weil zuviel Wasser eindrang. Seine Gesamttiefe hätte 194 Meter betragen. Schacht 3 war mit 123 Metern der kürzeste der drei, er wurde unterhalb der Läufelfinger Seppenweid gegraben.