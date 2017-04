Gerade erst angefangen, schon grundiert: Beim Bau der Sport- und Eventhalle Mittelland auf dem Sportplatz Feld in Schönenwerd wird ordentlich Gas gegeben. So ist nach dem Spatenstich vom 21. März bereits der Baugrund für die Halle fertiggestellt. Schnell gehen muss es beim Bau auch, denn die Halle soll am 1. Januar 2018 unter dem Namen «Betoncoupe Arena» eröffnet werden.