Eigentlich hätte der Bahnhof am Montagabend das grosse Thema sein sollen. Für die Sanierung des gesamten Geländes beantragte der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung einen Kredit über 1,9 Millionen Franken. Insgesamt kostet das Grossprojekt 4,4 Millionen Franken. Bund, Kanton und SBB beteiligen sich merklich an den Kosten.

Der sanierte Bahnhofsplatz soll zu einer ansehnlichen Visitenkarte für die Gemeinde Schönenwerd werden. «Damit wird der Bahnhof zur Drehscheibe für die Region», sagte Gemeindepräsident Peter Hodel zu dieser Zeitung.

Verantwortliche mit Fragen gelöchert

Ein Vertreter des Ingenieurbüros BSB und Partner AG, Architekt Klaus Reihlen sowie der Gemeindepräsident selbst gaben sich am Montagabend alle Mühe, den 51 anwesenden Stimmberechtigten das «Generationenprojekt» zu erklären.

Anschliessend löcherten die Schönenwerder die Verantwortlichen mit ihren Fragen: «Wird der Kiosk bleiben?» Ja, antwortete Hodel. «Wer kümmert sich um den Unterhalt des Areals?» Die SBB und die Gemeinde, ein Vertrag werde noch ausgearbeitet. «Wie viele Abstellplätze für Velos gibt es?» Über 100, versicherte Hodel.

«Unser Bahnhof hat das verdient»

Schliesslich wurde der Kredit über 1,9 Millionen Franken mit 49 Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und einer Enthaltung angenommen. Hodel sagte erleichtert: «Ich bin froh, dass das Projekt nun realisiert werden kann. Unser Bahnhof hat das verdient.»

Während der Gemeindepräsident bei diesem Traktandum auf die Unterstützung der Bevölkerung zählen konnte, war er sich dieser beim nächsten Punkt nicht sicher. Es ging um einen Betrag von 400'000 Franken, den die Gemeinde für einen gerichtlichen Vergleich zahlen will.

Firma zerrte Gemeinde vor Gericht