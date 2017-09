Das Öffentlich-rechtliche Unternehmen Wasserversorgung Unteres Niederamt (WVUN) wurde im Januar dieses Jahres von den Gemeinden Schönenwerd und Gretzenbach gegründet.

Grund für die Gründung des Unternehmens war die Planung des Grundwasserpumpwerks GWPW Aarenfeld in Gretzenbach, welches zurzeit noch in der Planungsphase ist. Momentan wird das Projekt aufgrund der Resultate der Vorprüfung für die Eingabe an den Kanton vorbereitet.

Wegen des Eppenbergtunnelbaus musste das Grundwasserpumpwerk an der Grenze zwischen Schönenwerd und Gretzenbach geschlossen werden, weshalb die beiden Gemeinden ihr Wasser zurzeit von Aarau beziehen. Das neue Wasserreservoir Föhren ist ein weiteres Projekt der WVUN.