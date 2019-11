Auto kollidiert mit Linienbus in Erlinsbach

Am Mittwoch kollidierte im solothurnischen Erlinsbach ein PKW mit einem Linienbus. Das berichtete die Tele M1 noch am Abend des Unfalls. Die Fahrerin sei aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei frontal in den entgegenkommenden Bus gefahren. Im verunfallten Auto waren ausserdem drei Kinder.

Laut dem Mediensprecher der Kantonspolizei Solothurn habe der Bus noch versucht dem Auto auszuweichen und sei dabei in einen Zaun geprallt. Weder der Busfahrer noch seine fünf Passagiere wurden dabei verletzt. Auch die Kinder im PKW kamen ohne grössere Verletzungen davon. Einzig die PKW-Fahrerin trug leichte Verletzungen davon. (gue)