Aus Niederämter Sicht Merci, Schänkerotti Schänkerotti aus Gretzenbach gibt für unseren Kolumnisten noch immer das Bild eines Gemeindepräsidenten ab. Dieses Amt hielt Schänkerotti auch ein Vierteljahrhundert lang inne.

Schänkerotti als Gemeindepräsident 1996. Bild: Alois Winiger

Heute will ich ein Wort zu Schänkerotti sagen. Es gibt viele, die ihn besser gekannt haben und mehr von ihm wissen als ich. Aber Schänker­otti hat mir Eindruck gemacht. Sein Abgang aus dem Amt liegt ein Vierteljahrhundert zurück. Dennoch sehe ich sein Bild klar und deutlich vor mir.

Schänkerotti war 25 Jahre lang Gemeindeammann von Gretzenbach, von 1972 bis 1997. Als er anfing, war er 40-jährig und hatte schon zehn Jahre als nebenamtlicher Gemeindeschreiber gedient. Dies, nachdem er bereits 1957 als 25-Jähriger in den Gemeinderat gewählt worden war.

Seine Amtszeit als Ammann wurde zu einer Ära. Die Einwohnerzahl Gretzenbachs stieg von 1600 auf 2500. Der Steuerfuss sank von 170 auf 120 Prozent. Aus dem Armenhaus des Niederamts, wie er es nannte, wurde eine respektable Wohngemeinde.

Klar, der Hintergrund war der wirtschaftliche Aufschwung. Aber Schänkerotti hat den Wandel seiner Gemeinde bewusst gestaltet, mit tüchtigen Mitstreitern und einer Gemeindeversammlung, die ihm meistens gefolgt ist. Gretzenbach fand den Anschluss, in jeder Hinsicht. Er selbst sagte es so: «Ich habe der Gemeinde den Glauben zurückgegeben, dass man aus eigener Kraft bestehen kann. Das ist das Wesentlichste, was ich erreicht habe.»

Von einem stark – oder allzu stark – engagierten Ammann sagt man etwa, er sei mit der Gemeinde verheiratet. Das traf für Schänkerotti gewiss zu. Er beschrieb das Verhältnis um eine Nuance anders: «Meine Gemeinde ist für mich wie eine grosse Familie – das finde ich schön! Mein Haus ist rund um die Uhr offen für alle in der Gemeinde.» Er kannte wohl die meisten Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrem Namen und ihrer Geschichte. Und sie kannten ihn, seine Sprechweise und seine Marotten. Seine Gretzenbacher hatten immer mehr Autos. Ihn selbst sah man nur auf dem Velo. Vielleicht hätte der Besitz eines Autos seinem Idealbild «aus eigener Kraft» widersprochen.

Von Beruf war Schänkerotti Schriftsetzer. Wenn ich mich recht erinnere, war er bis zur Pensionierung berufstätig in der Druckerei Widmer in Schönenwerd. Seine Berufung aber war zweifellos das Ammannamt. Diese Aufgabe nahm er sehr ernst. Die gesetzlichen Grund­lagen studierte er genau. Mir empfahl er einmal, stets die «Grundsätzlichen Entscheide des Regierungsrats» zu lesen.

Darüber hinaus war er ein Kämpfer, nicht nur für seine Gemeinde, sondern auch für das Niederamt. Für Regierung und Verwaltung in Solothurn war er unbequem, denn wo er seine Anliegen nicht in seinem Sinn behandelt sah, wurde er ruppig. Bei öffentlichen Auftritten suchte er gern die Konfrontation. Sein Poltern war unterlegt mit Sachwissen. Das war keine Show. Ihm war es ernst.

Gemeindepolitik war seine Leidenschaft, aber sein Blick ging darüber hinaus. Im Zusammenhang mit dem Kernkraftwerk sass er der Leitung der Atel gegenüber, bei der Planung des Buddhistischen Zentrums Vertretern des thailändischen Königshauses. Doch für ihn stand niemand höher als ein Bürger. Das verkündete er auch gern.

Bestimmt gab es in seinem Leben und Wirken Schatten­seiten. Seine Nachfolger in der Gemeindeführung liess er seine Missbilligung spüren. Das war unnötig und verletzend. Er selbst war im Persönlichen dünnhäutig. Die Sorge um seinen Sohn Markus begleitete ihn bis ins Alter. «Harte Schale, weicher Kern»: Diese Formel traf auf Schänkerotti zu.

Otto Schenker ist am 16. Mai gestorben, im 92. Altersjahr. War er ein Vorbild? Für mich bleibt er auf jeden Fall ein Bild eines Gemeindeammanns. Merci, Schänkerotti.