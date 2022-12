Aus Niederämter Sicht Feuer und Flamme für Trimbachs Nachwuchs Unsere Kolumnistin erinnert sich an ihre Zeit als Kind und Jugendliche – und sie setzt sich dafür ein, dass auch die junge Trimbacher Generation von heute weiterhin über Beschäftigungsangebote verfügt. Melanie Gamma Drucken Teilen

Kinder und Jugendliche verbringen Zeit am Feuer und im Wald. (Symbolbild) David Steiger

Es ist finster im Wald. Der Schein der Flammen erhellt die Gesichter der Menschen, die mit mir ums Lagerfeuer sitzen. Die letzten Gitarrenakkorde des Liedes, das wir gerade gesungen haben, verklingen. Wir machen uns auf den Rückweg zum Lagerhaus. Am nächsten Tag geht die Rittergeschichte weiter. Wir vom Jungschar-Leitungsteam schlüpfen in Rollen. Ich erlebe als Burgfräulein mit den Mädchen und Buben Abenteuer, wir rätseln, wandern, spielen, bauen eine Seilbahn und basteln Panflöten.

Meine Zeit in der Jungschar Trimbach hallt nach. Der Samstag war mir und meiner Mädelstruppe heilig. Oft kam ich nach den drei Stunden im Wald mit schmutzigen Kleidern und happy heim – ebenso nach einem Zeltlager. Wie damals, als ich zu Hause auf meinem Kopfkissen eine Karte von meinen Eltern fand. Das Schwarz-Weiss-Foto zeigte vier Paar Jeans an einer Wäscheleine, hinten draufstand: «Schön, dass du wieder da bist – wir haben dich und sogar deine dreckigen Kleider vermisst.» Weil diese Zeilen so viel sagen über die Liebe, die mich meine Eltern spüren liessen und lassen, hat die Karte einen Ehrenplatz in unserer Küche.

Als Jungschar-Leiterin brannte ich dafür, spannende Nachmittagsprogramme und Lagerwochen vorzubereiten und Zeltstädte zu errichten. Ich lernte, zu organisieren, Ideen zu entwickeln und für sie einzustehen sowie Verantwortung zu übernehmen. Was wir im Leitungsteam auf die Beine stellten und erlebten, verbindet uns bis heute. Ein Dutzend Menschen, die mit mir «Jungschi» machten, zähle ich seither zu meinen besten Freunden. Mit einem von ihnen habe ich sogar eine Familie gegründet.

Die Jugendzeit prägt einen. Nicht alle haben so viel Glück wie ich und dürfen sorglos aufwachsen. Finanzieller Druck, Scheidung, häusliche Gewalt, Fluchttraumata, mangelnde Sprachkenntnisse, suchtkranke oder zu wenig präsente Eltern erschweren vielen den Alltag.

Auch Trimbach ist keine heile Welt. In unserer Schule braucht fast die Hälfte aller Kinder spezielle Förderung. Es ist nicht wegzudiskutieren: Wir müssen in die Jungen investieren, damit diese zu einem gleichwertigen, verantwortungsbewussten Teil der Gesellschaft werden. Genau deshalb setze ich mich wie früher für die Kids ein; nicht mehr verkleidet als Burgfräulein, sondern in der Jugendkommission.

Klar, viele Kinder lernen derzeit in der Jungwacht, im Blauring, im FC, im Unihockey, im Turnen oder in anderen Vereinen viel fürs Leben. Andere sind nicht mehr bereit für verbindliche Teilnahme und Vereinstätigkeit – aus familiären, kulturellen und organisatorischen Gründen. Besonders für sie – und für alle anderen – gibt es die Offene Kinder- und Jugendarbeit Trimbach (OKJAT). Sozialarbeitende bilden hier, zusammen mit Freiwilligen, eine Anlaufstelle, leisten Beziehungs- und Vernetzungsarbeit, initiieren und begleiten Freizeitangebote.

Ich bin sicher, ob mobiler Pumptrack, Antilitteringaktion, Bewerbungsschreibcoaching oder Jugendtreff Chillout: Jedes Kind, das dank der OKJAT beschäftigt und gefördert wird, kommt eher auf die Idee, sich in Trimbach zu engagieren, statt Dummheiten zu begehen.

Am Montag stimmen wir an der Gmeind über das Budget ab. Trimbach muss massiv sparen. Vor diesem Hintergrund soll der Aufwand für die OKJAT erheblich reduziert werden. Das bedaure ich. Allen Sparzwängen zum Trotz wünsche ich mir weiterhin eine nachhaltige OKJAT. In erster Linie für Kinder, die nie mit Freunden am Feuer sassen. Die nie mit einem Rucksack voller Erinnerungen und schmutziger Wäsche aus einem Lager heimkehrten. Deren Eltern die Kraft fehlt für ein «Schön, dass du wieder daheim bist».