Aus Niederämter Sicht Der andere Service public Was macht eine angemessene Dienstleistung einer Gemeindeverwaltung aus und wie unterscheidet sich eine solche von Dorf zu Stadt? Unsere Kolumnistin wirft diese und andere Fragen auf.

Strikte Öffnungszeiten oder auch einmal eine persönliche Begegnung im Dorf: Die Dienstleistungen der Verwaltung kommen zwischen Kleinstgemeinde und Stadt unterschiedlich daher. Symbolbild: Carole Lauener

Die Worte von Gemeindeforscher Reto Steiner hallen bei mir noch immer nach. Es ist mehr als einen Monat her, dass er sich in einem Interview mit dieser Zeitung über Gemeindefusionen äusserte.

Folgende Passage aus diesem Beitrag geht mir nicht mehr aus dem Kopf: «Eine Gemeinde mit weniger als 1000 Einwohnern ist nur schwer zu rechtfertigen. (…) Eine Kleinstgemeinde bietet keine angemessene Verwaltung an, die Stellvertretungsregelung ist schwierig, man findet kaum kompetente Personen für politische Ämter.»

Die Herausforderungen, die sich Kleinstgemeinden stellen, sind nicht von der Hand zu weisen. Einverstanden. Es gibt aber andere Lösungsansätze, als sich direkt dem nächstgrösseren Nachbarn in die Arme zu werfen. Und überhaupt: Wie definiert sich eine angemessene Verwaltung?

Was ist besser: Eine Verwaltung, die montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr geöffnet ist? Oder eine Verwaltung, mit weit kürzeren Öffnungszeiten, die für ihre Kundschaft jedoch bei dringendem Bedarf den Schalter ausserhalb der Öffnungszeiten bedient oder eine Anfrage am Wochenende beantwortet?

Oder nehmen wir das Beispiel der offenen Steuerforderungen. Gemeinden ab einer gewissen Grösse müssen säumige Steuerzahler nach Ablauf der Zahlungsfrist unverzüglich mahnen beziehungsweise betreiben. Nur so ist das Inkassowesen à jour zu halten.

Bei gut 500 Einwohnerinnen und Einwohnern kennt man die meisten Pappenheimer, die einen (persönlichen) Stups mehr benötigen, ehe sie der Zahlungsaufforderung nachkommen. Oder man kann die Lebensumstände eines Betroffenen einordnen und einen entsprechenden Abzahlungsplan erstellen. Damit lassen sich unnötige Betreibungen vermeiden. Das schont das Staatswesen.

In Kleinstgemeinden ist man näher an den Einwohnerinnen und Einwohnern. Das hat Vor- und Nachteile, die jede Person für sich individuell gewichtet. Ich bin überzeugt: Man entscheidet sich sehr bewusst für eine Wohnung in der Stadt oder auf dem Land in einer kleinen Gemeinde mit einem anderen Service public. Es sind schlicht zwei Paar Schuhe.

Beim Fachkräftemangel sitzen grössere und kleinere Gemeinden hingegen im selben Boot. Die meisten können ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, sämtliche öffentliche Ämter zu besetzen – oder auch die Lehrstellen auf den Verwaltungen. Hier sind kreative Ansätze gefragt. Wie weckt man das Interesse an der kommunalen Politik?

In diesem Zusammenhang gefällt mir die Service-Citoyen-Initiative. Sie fordert, dass jeder junge Mensch als Teil der Grundausbildung einen zeitgemässen Einsatz zugunsten der Allgemeinheit und der Umwelt leistet; in der Armee, im Zivilschutz, im Zivildienst oder in einem anderen Milizbereich.

Junge Leute könnten in diesem Rahmen ihre Fähigkeiten und Stärken einbringen – und in Kleinstgemeinden vielleicht erstmals Verantwortung für ein Projekt übernehmen. Im besten Fall zieht es den Bürgerdienstlerinnen und -dienstlern den Ärmel rein. Wir sollten besser solche Ideen weiterentwickeln, als über die Daseinsberechtigung von Kleinstgemeinden zu diskutieren.