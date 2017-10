Gelassenheit und Spontanität

Dem ersten Problem begegnen die Velofahrer in China. Sie stecken wegen eines abgelaufenen Visums fest – und das bei -20 Grad. Die Zeit in Ihren Zelten ausharrend lösen sie aber das Problem und radeln weiter durch Südostasien, China und Japan nach Südkorea. Erneut kommt ein Schiff zum Einsatz. «Wir wollten nie fliegen, denn es sollte eine langsame Reise sein», erklären sie. Auf einem Containerschiff gelangen die beiden nach Mexiko, bevor sie von dort nach Norden fahren.

Das Unausweichbare geschieht in Kanada: Estermann und Spengeler geht das Geld aus. Auf Farmen müssen sie Obst und Gemüse ernten, um die Reise durch Nordamerika weiterführen zu können – die Reise, die sie nach einem kurzen Unterbruch nach Alaska und schliesslich nach Patagonien ins südlichste Dorf der Welt führt.

«Auf einer Reise wie dieser muss man spontan sein. Die Dinge nehmen, wie sie kommen, und Probleme irgendwie zu lösen versuchen», erklärt die 45-Jährige gelassen. Sei dies eine finanzielle Notlage, ein Raubüberfall oder die Mühe, die die schwer beladenen Velos den Reisenden immer wieder bereiten. «Im Sudan mussten wir 40 Liter Wasser mitnehmen, in Bolivien mussten wir Essen für eine ganze Woche dabei haben», so Spengeler. Zu Spitzenzeiten haben die Velos je rund 80 Kilogramm gewogen.

Ein eigenes Guest House

2015, nach einer weiteren Schiffsreise von Brasilien nach Südafrika und der Velodurchquerung des Kontinents von Süden nach Norden, ist erneut kein Geld übrig. Für acht Monate müssen sie zurück in die Schweiz, um danach weiterreisen zu können. «Ich war drei Monate wie in Trance», beschreibt Estermann das damalige Erlebnis. So, wie sie sich wohl auch jetzt fühlt, nachdem die Tour sie noch zwei Jahre durch den Balkan geführt hat.

«Es ist schon seltsam, wieder hier zu sein», geben die beiden zu. Ihr neues Heim in Walterswil haben sie noch nicht gesehen. Nach dem Apéro bei Arnold Ramel in Gretzenbach fahren die Zürcher zum ersten Mal in die Niederämter Gemeinde – natürlich mit dem Velo.

Wie geht das Leben weiter, wenn man 13 Jahre in 60 Ländern unterwegs war? Das wissen Estermann und Spengeler noch nicht genau. Aber ihr Plan ist es, ein Guest House oder einen Campingplatz zu eröffnen. «Dann bringen die Reisenden uns ihre Geschichten mit», schmunzelt Estermann.