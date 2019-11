Auch wegen weniger Steuern des AKW: Obergösgen budgetiert tief rot

Anstellung Bauamtsangestellter

An der Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2019 wurde eine 70%-Stelle für einen zusätzlichen Werkhofangestellten genehmigt. In der Person von Rocco Chindamo aus Obergösgen, welcher seit Jahren den Friedhof betreut und die Ferienablösungen von Stefan Huber im Werkhof übernahm, wurde dem Gemeinderat ein tüchtiger und pflichtbewusster Mitarbeiter zur Wahl gestellt. Er hat gute Ortskenntnisse, kennt alle Maschinen im Werkhof und kann von Beginn an alle Arbeiten selbstständig ausführen. Der Gemeinderat wählte Rocco Chindamo als Bauamtsangestellten im Pensum von 70% ab 1. Januar 2020. Ferner stimmt der Gemeinderat der Verdoppelung der Betriebskostenbeiträge an die Sportpark AG in Olten auf neu 4000 Franken pro Jahr zu.

Bernhard Hänni neu in der Finanzkommission

Der Gemeinderat wählte Bernhard Hänni als neues Mitglied in die Finanzkommission. Er tritt sein Amt per 1. Dezember 2019 als Nachfolger von Daniel Müller an, der aus Obergösgen wegzieht.

Neu wird zudem die Arbeitsgruppe «Bau- Werk und Umwelt Bawu» eingesetzt zur Überprüfung der aktuellen Strukturen in den Ressorts Bauwesen sowie Werke und Umwelt. Die Arbeitsgruppe ist dem Ressortleiter Bauwesen, Christian Hug, unterstellt.